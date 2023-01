Cette région du Québec qu'on adore fait partie des 52 plus beaux endroits au monde à découvrir en 2023

C'est avec étonnement et fierté que la fabuleuse région des Cantons-de-l'Est au Québec s'est classée parmi les 52 plus beaux endroits au monde à visiter en 2023.

• À lire aussi: Voyage: 23 destinations où aller en 2023

Le prestigieux New York Times signe cette liste, toujours très attendue d'année en année. Les Cantons-de-l'Est s'inscrivent au 49e rang, derrière La Prairie au Montana et devant New Haven au Connecticut.

Ils ont rédigé leur palmarès en misant sur les raisons qui poussent les gens à voyager. Pour la culture, la beauté des paysages, la nourriture (sans surprise ici) et l'aventure sont quelques raisons données.

Les Cantons-de-l'Est s'inscrivent donc dans le palmarès pour leur esprit de «slow travel» qui sera très en vogue en 2023. Les journalistes indiquent que la destination est idéale pour les longues balades à vélo, pour faire le plein de vins et fromages locaux et pour (enfin) goûter à une vraie de vraie poutine.

Ils précisent qu'ils auraient très bien pu intégrer Montréal et la ville de Québec dans le top, mais l'aspect bucolique des Cantons-de-l'Est est sans pareil. On souligne d'ailleurs la venue récente de Véloroute Gourmande dans l'article. Cette route de 235 km relie Montréal et Sherbrooke tout en offrant de nombreuses haltes gourmandes, des vignobles, des marchés de fermier, des cabanes à sucre et de l'hébergement.

Ils insistent pour que les visiteurs essaient le vin de glace au Le Cep d’Argent et goûtent aux incroyables fromages de l'entreprise familiale la Fromagerie des Cantons.

Somme toute, ils apprécient cette région pour son charme de la Nouvelle-Angleterre et de la France. On se rappelle que la chanteuse Adèle avait choisi les Cantons-de-l'Est en 2021 pour tourner son vidéoclip «Go Easy on me» avec nul autre que Xavier Dolan.

On a de quoi être très fiers!

Chez Silo 57, on ADORE les Cantons-de-l'Est... Voici quelques contenus qui pourraient vous intéresser si vous planifier vositer cette belle région:

