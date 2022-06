8 incroyables tables champêtres où savourer le terroir au Québec cet été

Les tables champêtres sont des incontournables pendant la saison estivale au Québec.

Souvent situées en région, ces tables célèbrent les produits de la terre et les saveurs du terroir afin d’offrir aux Québécois et Québécoises d’incroyables plats à partager.

À la fois festives et rassembleuses, ces tables champêtres méritent d’être ajoutées à votre «bucket list» estivale.

Voici 8 incroyables tables champêtres au concept«ferme à la table» où il fait bon savourer les aliments d’ici.

Chez Bika, vous êtes cordialement invités à déguster un incroyable repas à la ferme. Une magnifique serre accueille les «foodies» venus des quatre coins du Québec. Le bio atteint des sommets grâce à la chef de l’endroit, Fisun Ercan, qui est d’origine turque. Les légumes et les herbes fraîches sont à l’honneur dans tous les plats d’inspiration turque servis.

980, chemin du Grand-Bernier, Saint-Blaise-sur-Richelieu

À Austin, Parcelles propose une table champêtre composée d’ingrédients frais de la ferme. La formule pique-nique invite les clients à commander son repas au comptoir puis à le déguster sur le magnifique terrain. La vue sur le lac Memphrémagog et sur les montagnes font de ce lieu un endroit plus que féerique. Les pizzas aux légumes cuites au four à bois et les bons vins sont des incontournables. L'endroit est ouvert du vendredi au dimanche de midi au coucher de soleil.

21, chemin Taylor Magog

Avec La Cabane d’à Côté, Au Pied de cochon propose une table champêtre déclinée en paniers à pique-nique. Ceux-ci sont gourmets et se dégustent dans le verger. Les produits du terroir québécois sont à l’honneur et préparés avec le plus grand soin. Le menu des pique-niques change tous les mois.

3595, montée Robillard, Mirabel

Cette buvette de Sutton s’amuse à repenser le modèle de la restauration conventionnelle afin de revaloriser les agriculteurs, artisans et entreprises des Cantons-de-l’Est. Disponible pour les événements privés, la Famille Buvette offre aussi un service de prêt-à-cuisiner et de caviste en ligne. Le kit apéro pour deux personnes comprend des huîtres, du fromage frais, des marinades, salade de betteraves et céleri et plus. Une nouvelle boîte est proposée toutes les deux semaines. Le kit apéro coûte 45$.

2, rue Curley, Sutton

La table champêtre de Miels d’Anicet est plus qu’un incontournable. À Ferme-Neuve, la cantine Pollens et Nectars est ouverte de juin à août et s’engage à préparer une cuisine de saison parfumée au miel - localisation oblige. Tous les plats du menu sont préparés avec des ingrédients locaux et servis dans une ambiance authentique et décontractée.

111, rang 2 de Gravel, Ferme-Neuve

La réputation du Merci la vie n’est plus à faire. Cette boulangerie de Piedmont dans les Laurentides présente un menu estival frais où les ingrédients locaux sont à l’honneur. De délicieuses pizzas, des salades et des assiettes copieuses pour le brunch sont disponibles et peuvent être dégustées sur le grand terrain boisé de l’endroit.

485, boulevard des Laurentides, Piedmont

Depuis 1986, le terroir et la gastronomie forestière sont à l’honneur chez Les Jardins sauvages. Cette adresse de Saint-Roch-de-l’Achigan propose une cuisine boréale épatante. Salade de pousses sauvages et légumes, bisque de homard au bouillon de quenouille, gnudi à l’ortie, livèche et sumac, tataki de cerf, kimchi et miso maison avec moutarde au gingembre sauvage ne sont que quelques-uns des items du menu estival 2022 qui mettent l’eau à la bouche. D’ailleurs, l’endroit est un «apportez votre vin»! Il n’y a rien de trop beau.

17, chemin Martin, Saint-Roch de L'Achigan

Pour une expérience culinaire moderne et champêtre à Baie-Saint-Paul, le restaurant Faux Bergers mérite une visite. Les aliments proviennent de petits producteurs afin d’encourager l’économie locale. Dans un cadre bucolique, vous vous plairez à admirer les animaux de la ferme et les montagnes tout en jubilant devant le menu dégustation concocté par les chefs de l’endroit. Une table qui ne déçoit pas!

1339, boulevard Monseigneur de Laval, Baie-Saint-Paul

