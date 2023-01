Une pizzéria de Verdun propose une pizza-raclette absolument décadente

Amateurs et amatrices de raclette, arrêtez tout!

Le bar à café et pizzéria de style new-yorkaise, Brook, propose une pizza à faire saliver: une pizza-raclette.

Cette dernière s’inscrit à merveille dans la saison, alors que notre seule envie est de s’emmitoufler dans mille couvertures et boire beaucoup trop de chocolats chauds.

La pizza est composée d’ingrédients typiques d’un repas raclette: une base de crème fraîche, un mélange de fromage maison, du bacon, des champignons rôtis, des oignons rouges et du fromage à raclette (évidemment).

La pizza est cuite au four et vous est présentée sur une pâte succulente, à la croûte croustillante à souhait. Elle est offerte dans le format XL et elle coûte 38$.

Sur le menu, retrouvez aussi une pizza au caccio e pepe qui a l’air tout aussi spectaculaire.

La pizza-raclette se mariera à merveille avec un bon verre de vin rouge léger offert sur la carte des vins.

Vous devez absolument aller y goûter dès que possible ou en informer votre BFF qui veut toujours manger de la raclette dès que l’occasion se présente!

Brook - Bar à café et pizza nyc

4900, rue Wellington, Verdun

Fermé le dimanche et le lundi

