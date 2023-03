On a testé: Une nouvelle place à Montebello où faire de la motoneige, et ça fait changement de la raquette

On a (enfin) trouvé l'activité pour votre ami(e) qui déteste l'hiver!

Alors que plusieurs maudissent la dernière tombée de neige, d’autres s’en réjouissent. Les amateurs de sports de glisse, de raquette et de sports motorisés ne pourraient être plus heureux.

Le secret pour faire (enfin) la paix avec l’hiver réside dans l'idée de profiter de la neige.

C’est ce que propose le Centre d’Expériences BRP qui s’est installé en juin dernier sur le site mythique du Fairmont Château Montebello en Outaouais.

L’endroit offre aux visiteurs de louer véhicules côte à côte et ski-doo et d’affronter les plus beaux sentiers de la région en gang.

Il s’agit là d’une activité qui sort du lot et qui s’adresse à tous. Le tout est mené par un guide expérimenté. Pour joindre l'utile à l'agréable, pensez à réserver pour le dîner au restaurant de l'hôtel, Aux Chantignoles, qui s'amuse à créer des menus avec des ingrédients locaux.

À partir de 230 $ par véhicule pour une randonnée de deux heures. Les conducteurs doivent posséder un permis de conduire.

Les excursions sur terrains enneigés seront offertes jusqu’au 31 mars 2023.

Centre d’Expériences BRP

392, rue Notre-Dame, Montebello

