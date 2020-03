6 cabanes à sucre végétariennes ou véganes près de Montréal

Bonne nouvelle pour les végétariens et les végétaliens qui voudraient se sucrer le bec durant le temps des sucres, puisque de plus en plus d'établissements de la province proposent des menus traditionnels et sans viande.

Les végétaliens et les végétariens seront certainement comblés par les options que proposent ces établissements.

Voici donc 6 cabanes à sucre, qui offrents un menu végétarien ou végétalien!

La cabane à sucre n'a plus besoin d'être la hantise des végétaliens, depuis que la Sucrerie du Domaine existe. Cette cabane, située à Lanaudière, offre des repas sans produits animaliers. Ceux qui ont des intolérances alimentaires aux oeufs, au lait ou au gluten aussi seront servis. Tout a été repensé : les cretons, la soupe aux pois, les omelettes et même les fèves au lard (pas de lard!). Oui, la cabane à sucre sert aussi une tablée traditionnelle!

Adresse : 280 Chemin Domaine Des Chutes, Chertsey

Prix pour un adulte : 31,95$ à 35,95$

La cabane à tuque se veut être une alternative (très) intéressante pour les parents qui souhaitent initier les enfants au mode de vie végétalien. Chaque ingrédient est sélectionné minutieusement pour s'assurer de sa qualité. Il n'y a pas que la nourriture qui est en harmonie avec la nature : la maisonnée qui vous accueillera aussi. Petits et grands apprécieront la tourtière au millet et aux légumes ainsi que les crêpes de sarrasin, servis avec un coulis fruité.

Adresse : 370 Montée Fortier, Mont-Tremblant

Prix pour un adulte : 45$

C'est dans ce charmant établissement de 22 places que vous dégusterez une délicieuse tarte aux fèves rouges et choucroute maison. Entre les quatre murs de ce petit chalet en bois, situé dans les Canons-de-l'Est, vous trouverez un certain réconfort culinaire. Les propriétaires, eux-mêmes végétaliens, savent comment mettre de l'amour dans chacune des bouchées.

Adresse : 58, 11e rang de Dudswell

Ici, vous avez affaire à une cabane à sucre des plus traditionnelles, qui a compris que le bonheur des végétariens était tout aussi important que celui des carnivores. Pour cette raison, vous pouvez réaliser une commande spéciale auprès de l'établissement, qui se fera un plaisir de vous concocter un menu adapté, sans viande, sans porc ou sans gluten. Tout votre groupe y trouvera son compte.

Adresse : 190 Rang des Soixante, Saint-Marc-sur-Richelieu

Prix pour un adulte : 23$ à 29,50$

Tout a été pensé pour que chaque visiteur y trouve son compte. En plus de ravir les papilles gustatives de ceux accros au bacon, l'établissement propose un menu végétarien et végétalien, composé entre autres d'un brie chaud à l'érable et aux noix, de saucisses végétariennes et de pommes de terre rôties. Qui dit mieux?

Adresse : 3300, Montée Robillard, St-Benoît, Mirabel

Prix pour un adulte : 25$ à 32$

Bien que les produits du terroir québécois soient en vedette au Domaine LaBranche, les végétariens ne sont pas en reste. Cette érablière, qui joue également le rôle de cidrerie et de vignoble le reste de l'année, a l'avantage de cultiver certains de ses produits, dont plusieurs sont certifiés biologiques. À la fin de l'expérience, tous pourront se régaler de la tire sur neige!

Adresse : 565 Rang Saint-Simon, Saint-Isidore-de-Laprairie

Pris pour un adulte : 25$ à 34$

