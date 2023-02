Les meilleurs restaurants végétariens de Trois-Rivières

De plus en plus d’établissements de Trois-Rivières proposent de belles options aux gourmands qui ont envie d’éliminer la viande de leur assiette. La cuisine végétarienne y gagne de plus en plus en popularité et les options sont savoureuses.

Si ces restaurants n'offrent pas un menu uniquement végétarien, il faut savoir que chaque établissement propose tout de même de belles options pour ceux qui ne mangent pas de viande.

Voici donc les 5 meilleurs restaurants végétariens de Trois-Rivières.

Pas de doute, le Café Frida est un incontournable pour votre prochaine escapade à Trois-Rivières. En plus d’offrir une vue magnifique sur le fleuve, vous pourrez déguster votre plat dans une ambiance chaleureuse et invitante.

Le décor lumineux ajoute un petit quelque chose à l’expérience. Ici, les plats sont véganes vous pourrez donc savourer différentes toasts garnies, des brunchs durant les week-ends et une foule d’autres options délicieuses.

15 rue des Forges

*Sachez qu’il existe aussi le Dep Frida où vous pourrez vous procurer des produits de boulangeries véganes, des repas sur le pouce et du café.

1031 rue Ste-Cécile



On ADORE ce joli café ultra tendance de Trois-Rivières. Ici, on se rejoint pour un espresso bien tapé ou un allongé savoureux. Le menu est composé d’items à 8$ parmi lesquels vous pourrez commander des soupes-repas, des salades, des sandwichs et plus encore.

Une belle adresse à découvrir.

Sachez que le Duplex Café est à vendre! Toutes les infos ici.

1140 rue Saint-Prosper



Trois-Rivières peut se vanter d’avoir une des meilleures buvettes dans son patelin. L’Épi buvette de quartier est une belle adresse intime où l’on se rencontre pour partager quelques plats et de bonnes bouteilles. Si le menu n'est pas entièrement végétariens, on y retrouve tout de même de belles options qui évoluent selon les saisons.

Tout y est frais et délicieux.

119 rue Radisson

Le restaurant est situé dans le spa nordique KiNipi. On y retrouve un menu variés avec quelques belles options végétariennes dont un burger absolument décadent. C'est le chef Jonathan Pellerin et son équipe qui signe le menu savoureux de l'établissement. Notez que vous pouvez vous rendre au restaurant sans avoir envie d'aller au spa.

8210 boulevard des Forges

Si vous avez envie d'une ambiance décontracté pour un souper entre amis ou avec votre tendre moitié, le Buck est la destination parfaite. Ici, on y sert des options pour les carnovores, mais aussi quelques belles assiettes végétariennes qui vous feront saliver. Le menu met de l'avant de terroir québécois. On peut donc en profiter pour savourer de bonnes bières de microbrasserie, des spiritueux d’ici et même des vins d’importation privée.

142 rue Saint-François-Xavier

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s