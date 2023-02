Les Deux Fours: une adresse réconfortante et savoureuse dans Rosemont

Ouvert depuis 2004, le restaurant de cuisine italo-péruvienne Les Deux Fours a finalement rouvert ses portes en janvier dernier, après 2 ans de fermeture en raison de la pandémie. On y retrouve un nouveau menu et un nouveau décor!

Les Deux Fours est un restaurant incontournable au sein des communautés des quartiers Villeray, Rosemont et La-Petite-Patrie. Proposant une cuisine typiquement péruvienne avec des accents italiens, on peut y déguster le fameux «pollo a la brasa», une recette traditionnelle.

Le poulet est longuement mariné avec de l’ail et des épices, puis cuit sur la braise pendant 2 heures et c'est un favori de sa clientèle depuis des années.

On y retrouve aussi un grand choix de pizzas cuites au four à bois et de pâtes. Les assiettes sont généreuses et gourmandes et les saveurs originales.

Le restaurant étant autrefois un «apportez votre vin», on retrouve maintenant un choix de cocktails préparés avec du Pisco Péruvien, une eau-de-vie similaire au brandy ou au cognac.

Vins, rosé, mousseux et bières sont aussi disponibles pour accompagner votre repas.

Pendant leur fermeture, le propriétaire Teofilo Briones et sa famille en ont profité pour effectuer quelques rénovations et rajeunir le décor pour continuer de plaire à sa clientèle de tous âges.

L'ambiance est chaleureuse, avec une pointe d’exotisme pour faire un clin d’œil aux racines péruviennes de l'endroit. C'est le resto parfait pour une bouffe réconfortante!

Ouvert tous les jours de 16h à 23h

2379 Bélanger Est

