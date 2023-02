Voici la liste des gagnants officiels de la Poutine Week 2023

Ça y est! Les grands gagnants de la Poutine Week, qui se déroulait du 1er au 14 février dernier, ont ENFIN été annoncés!

Durant cette semaine spéciale, qui a pour but de déterminer quel restaurant offre la meilleure poutine en ville, les clients des différents restaurants participants sont invités à voter pour leur version favorite de ce plat typiquement québécois, mais pimpé pour l'occasion. Les votes sont maintenant comptés!

Voici donc les grands gagnants de cette édition 2023 de la Semaine de la poutine.

Les meilleures poutines à Montréal:

1. La Belle Tonki avec la Tonkiyaki

Fidèle à son habitude, c'est le restaurant La Belle Tonki qui a conquis le cœur des Montréalais avec sa poutine Tonkiyaki. Cette dernière célèbre la pieuvre comme nulle autre ne saurait le faire. Elle est composée de sauce brune à base de sake et dashi, pieuvre cuite dans un bain de mirin, bonito, frites, fromages en grains, mayo kewpie, sauce okonomiyaki, furikake et oignons verts. Elle se retrouve au deuxième rang des meilleures poutines au Canada.

1335, rue Beaubien Est, Montréal

2. Le Gras Dur avec la poutine au boeuf Birria de Jalisco

La décadence de cette poutine au boeuf braisé aura payé puisque cette dernière se retrouve en deuxième poutine des meilleures poutines à Montréal. À essayer au Central, à deux pas du quartier des Spectacles.

30, Sainte-Catherine Ouest, Montréal

3. Restaurant Maamm Bolduc avec la poutine au boeuf des Faubourgs à m'lasse

Maamm Bolduc rend hommage à l'ancien quartier de Montréal avec cette poutine décadente. Boeuf braisé, sauce champignon, carottes, oignons verts et oignons marinés composent ce plat. Cette poutine est d'ailleurs arrivée en cinquième position au palmarès canadien. Félicitations!

4351, avenue De Lorimier, Montréal

Voici les poutines favorites à Québec:

1. La Gaspésienne 51 avec la poutine Crise d'identité

La gang de ce restaurant de Québec a combiné leurs deux plats les plus en demande: la poutine et la lasagne! Leur lasagne est composée de crevettes nordiques, pétoncles, homard, crabe des neiges, saumon et une sauce aux poireaux confits. De son côté, la poutine comprend du fromage en grains Le Gaspésien, chair de homard de l’île d’Anticosti, crevettes nordiques, frites maison et une incroyable crémeuse à la bisque qui vient enrober le tout. C'est cette poutine qui a remporté la première place au Canada.

1626, chemin Saint-Louis, Québec

2. Holy Burgers avec la poutine La Marto Nap'Holy

Retrouvez une boulette smashée, de la saucisse Powerdog de Marto, une sauce au fromage Petit crémeux rehaussée avec la sauce Firebarns bourbon bacon de Marto et des oignons verts dans cette poutine décadente.

840, rue Bouvier, Québec

3. Miyagi Bistro thaï & Sushi avec la poutine K-Pop

MIYAGI frappe fort! Pour l'édition 2023, le Bistro Thaï présentait la K-Pop. Kogo coréen de saucisse tout boeuf, mozzarella, rub de ramen nappé d'une émulsion BBQ, wafu et teriyaki. Ça fait saliver! Servi sur poutine: frites de pommes de terre rouges, fromage en grains Saint-Laurent, sauce classique et BBQ maison. Le tout est rehaussé d'un confit d'oignons perlés au mirin et whisky japonais et de chou rouge au lardon fumé à l'érable.

523, 3e avenue, Québec

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s