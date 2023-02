13 restos-bars pour bien manger et faire la fête à Québec

Quand il est question de déguster un bon repas sans se priver de festoyer, Québec regorge d’endroits géniaux. Tellement, qu’il nous est impossible de tous les rassembler dans la liste ci-dessous.

Voici 13 idées de restos-bars pour se régaler et faire la fête à Québec.

La célèbre Grande Allée a sa taverne! Du lundi au dimanche, ici, on veille tard! L’endroit est ouvert jusqu’à 3 heures du matin. Au menu, grilled cheese, poutine, smoked meat, hamburgers et bien plus. Sans prétention et toujours éclaté!

585, Grande Allée Est

On y va pour l’ambiance incomparable (c’est toujours le party), mais aussi pour les savoureux plats sur le pouce et à petits prix. Ouvert 7/7 dès l’heure du dîner et jusqu’au petit matin, soit de 11h00 à 3h00!

296, rue Saint-Joseph Est

Un menu simple et savoureux et une carte des vins, bières et cocktails plus qu’intéressante. Du jeudi au samedi dès 19h, on nous propose une formule souper-spectacle avec des prestations d’artistes de la région de Québec tels que Jean Ravel, Mademoiselle Fizz et MC12.

441, rue du Parvis

Idéal pour un lunch en famille ou pour fêter entre amis, ce resto-bar offre une bière qui est brassée sur place, à quelques pas de votre table. Le menu propose des plats qui sont mariés à des bières sélectionnées pour rehausser les saveurs et améliorer votre expérience sensorielle. Bonnes bières, bonne bouffe!

650, Grande Allée Est

Le Jack Saloon est un resto-bar western revisité avec un menu Tex-Mex. Pour mettre de l’ambiance, groupes rock, chansonniers et DJs sont invités. Pour un 5 à tard, c’est définitivement la place!

1157, rue de la Chevrotière

Déjeuners du week-end, midis d’affaires, soupers entre amis ou soirées tardives, le Blaxton s’ajuste selon la clientèle et l’heure du jour. En vedette sur le menu: les burgers savoureux, dont le célèbre Blaxton (fromage suisse, bacon, cornichons, laitue, tomates, oignons et sauce Blaxton).

Plusieurs adresses

Une microbrasserie provenant de Jonquière qui se démarque avec son approche culinaire à la bière. Tout simplement délicieux! Chaque fois, on y mange merveilleusement bien et l’accueil est tout simplement extraordinaire. Menu pour emporter aussi disponible!

Plusieurs adresses

Au cœur du petit Champlain, un chalet sportif accueillant et convivial avec des bières 100% locales. On déguste avec appétit des plats classiques réinventés avec une touche toujours hyper goûteuse! Y aller, c’est y retourner souvent.

10, rue du Cul-de-Sac

Découvrez une cuisine italienne moderne dans un décor festif à la New-Yorkaise! Situé sur la rue Saint-Joseph, Birra & Basta est reconnu pour ses délicieuses pizzas cuites au four à bois et la burrata faite maison. Un régal!

802, rue Saint-Joseph Est

Après le Lac-Beauport et Sainte-Foy, l’Archibald débarque en ville, soit dans le quartier Petit Champlain. Toujours les mêmes délicieuses bières de microbrasserie et côté restaurant, des produits locaux intégrés dans une cuisine traditionnelle. La réputation de l’endroit n’est plus à faire.

40, rue du Marché-Champlain

Un décor et une ambiance unique qui vous transporteront directement à Londres. Avec des chansonniers et des DJs présents plusieurs fois par semaine et les saveurs typiquement anglaises (scotch eggs, steak frites, boudin noir, boeuf Wellington et fish’n chips), vous passerez assurément une soirée mémorable.

505, rue Saint-Joseph Est

Ce bistro distingué a pour mission d’étancher notre soif avec des cocktails sucrés, herbacés ou amers. Les drinks sont originaux et savamment assemblés par les mixologues. Ce n’est pas tout! On y va aussi pour les délicieux tartares et généreux burgers.

624, Grande Allée Est

Tenant son nom d’une ville côtière de l’ouest de l’Irlande, le Pub Galway vous accueille dans une ambiance typique des pubs irlandais. Tonneaux de bière accrochés au mur, banquettes confortables, luminaires en forme de vitraux, bar central et boiseries, chaque élément du décor confère au lieu son charme celtique.

1112, avenue Cartier

