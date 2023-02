Ces deux restaurants de Montréal parmi les meilleurs au monde selon le «Travel Guide Star Awards 2023» de Forbes

Pas de doute, Montréal est une ville foodie où les restaurants sont meilleurs les uns que les autres.

Ce n’est donc pas surprenant que deux établissements de la métropole se retrouvent dans le prestigieux palmarès du magazine Forbes, Travel Guide Star Awards 2023.

Pour une seconde année, deux établissements ont su se hisser dans la prestigieuse liste, faisant ainsi rayonner la scène gastronomique locale.

Il s’agit sans surprise des restaurants Toqué! ainsi que de La Maison Boulud qui ont tous les deux obtenu 4 étoiles sur 5.





Outre les restaurants, le Travel Guide Star Awards 2023 mentionne également des hôtels et des spas. Depuis 60 ans, l'équipe de Forbes a le mandat d'explorer les endroits les plus luxueux du monde sous le couvert de l'anonymat afin de créer une liste objective des meilleurs endroits où manger, rester et relaxer.





Voici la liste des établissements de Montréal:





Voici la listes des établissements pour Québec:

Ça donne de belles idées!

