[VIDÉO] Stéphanie Harvey dévoile ses meilleures adresses

La développeuse de jeux vidéos et gameuse professionnelle Stéphanie Harvey a fait un arrêt par le café La Finca à Montréal pour se prêter au questionnaire de J'irai où tu iras.

Celle qui s’est fait connaître du grand public en remportant la deuxième saison de Big Brothers Célébrité en 2022 partage son temps entre Montréal, Paris et Stockholm ces temps-ci.

Amoureuse finie de matcha, Stéphanie fait d'ailleurs partie du programme ambassadeur.drice.s: Tel-jeunes dans le quotidien des ados. Ce programme a pour but de démocratiser les sujets et questions délicates qui émergent durant l’adolescence. L’activité rappelle aux jeunes qu’ils ne sont pas les seuls à vivre cette période de questionnement et qu’ils ont différentes options accessibles et gratuites pour les appuyer.

Pour savoir où bien manger en gang? Son endroit de prédilection pour bruncher? et où trouver la meilleure poutine au Québec? Stéphanie Harvey a accepté de se livrer à notre grand questionnaire.

Elle donne d'ailleurs un assez bon conseil aux personnes qui cherchent à boire pour pas cher à Montréal. C'est du génie!

Visionnez la capsule ci-haut pour connaître tout son carnet d'adresses!

Stéphanie a d'ailleurs écrit un livre intitulé Miss Harvey: gameuse et fière de l'être. Vous le trouverez ici.

