[VIDÉO] Laurent Dagenais dévoile ses adresses préférées à Montréal et dans les environs

Celui qui réussit à mettre l'eau à la bouche de plusieurs, grâce à ses recettes décadentes publiées sur TikTok et Instagram, s’est prêté au jeu du questionnaire J’irai où tu iras de Silo 57!

Le jeune chef Laurent Dagenais se fait un plaisir, aujourd'hui, de dévoiler ses meilleurs spots à Montréal et dans les environs. Portant un amour profond pour la bonne bouffe et la ville de Montréal, ses recommandations risquent de faire de nombreux heureux.

Voici quelques-unes des adresses préférées de Laurent Dagenais:

1) La meilleure poutine: Chez Ben on s'bour la bédaine

C'est à Granby que se trouverait LA meilleure poutine du Québec, selon Laurent. Il qualifie l'endroit de «très bon spot», et on a plusieurs raisons de le croire. La réputation de cette cantine n'est plus à faire. Plusieurs sont même prêts à faire énormément de route pour goûter à sa poutine légendaire.

99, rue Principale, Granby

2) La meilleure pizza: Pizza Toni

Laurent tient à préciser qu'il existe deux catégories de pizza: les «graisseuses» et les «napolitaines». Pour la catégorie «graisseuse», c'est sans aucune hésitation que Laurent a nommé la pizza de chez Pizza Toni, dans le Mile-End. Énorme et croquante, cette pizza «à la new-yorkaise» se déguste avec une délicieuse sauce ranch maison et du miel épicé (à ajouter sans modération).

104, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

