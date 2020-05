L’ultime «bucket list» des meilleures crèmeries de Montréal

Il n’y a rien comme une petite molle pour se rafraîchir durant un chaud après-midi d’été.

Mis à part le Dairy Queen et le Ben & Jerry’s, il existe des dizaines de petites crèmeries qui valent le détour pour se sucrer le bec.

Voici donc l’ultime «bucket list» de crèmerie à essayer cet été!

1. Kem CoBa - ouverture de la saison 2020 bientôt

Le Kem CoBa est sans aucun doute l’une des adresses favorites des Montréalais. Toutes les semaines une nouvelle crème molle (à saveurs exotiques) est dévoilée et souvent une file d’attente se forme devant l’établissement familial. Disons que c’est un gage de qualité! Le Kem CoBa du Mile-End fonctionne si bien qu’une seconde adresse a ouvert dans l’est de Montréal, à Tétreaultville.

2525 rue des Ormeaux

60 avenue Fairmount Ouest

2. La Diperie - certaines succursales sont déjà ouvertes pour la saison 2020

Les adeptes des crèmes glacées trempées dans le chocolat seront ravis en faisant un arrêt à l’une des succursales de La Diperie. Ici, vous pouvez choisir de tremper votre cornet dans le chocolat, le caramel, la vanille et d’ajouter des dizaines d’autres options comme des bonbons ou des bouts de biscuits. Les cornets décadents de la Diperie font d’ailleurs sensation sur Instagram.

Plusieurs succursales à travers le Québec

3. Hoche Glacé - ouverture de la saison 2020 bientôt

Le décor épuré et la petite terrasse de la crèmerie Hoche Glacé ont de quoi vous charmer durant les grandes chaleurs. Ici, vous pourrez choisir des cornets véganes et acheter une gâterie à votre chien pour que vous puissiez vous bourrer la face ensemble. (Oui, ils font des «sandwichs à la crème glacée pour chiens)

2225 avenue Bennett

4. Kamehameha -ouverture de la saison 2020 bientôt

Ce bar à « poké bowls » est certainement l’un des plus beaux établissements du Village. Avec son décor rose et sa tapisserie, le Kamehameha a la cote sur Instagram, mais ce sont surtout ses cornets de crème glacée en forme de poisson qui font jaser. Vous devez absolument en essayer un cet été.

1190 rue Sainte-Catherine Est

Même si la crèmerie Ca Lem s’est fait connaître principalement grâce à sa crème glacée noire, l’établissement de NDG sert aussi une grande variété de douceurs sucrées. Si vous n’avez pas envie d’essayer les populaires cornets noirs, vous trouverez certainement de quoi vous satisfaire quand même!

6926 rue Sherbrooke Ouest

6. Les Givrés - ouverture prévue le 6 mai 2020

Pas de doute, Les Givrés sont très imaginatifs et peuvent créer de la crème glacée fabuleuse avec n’importe quoi ou presque. Que vous aimiez vivre une expérience gustative unique ou que vous préférerez vous en tenir aux cornets classiques, Les Givrés ont quelque chose pour vous.

2730 rue Masson

334 rue Castelneau Est

7. Blue Boy - ouverture de la saison 2020 bientôt

L’ambiance rétro et la crème glacée self serve du Blue Boy ont de quoi charmer. Faites un petit voyage dans le temps et offrez-vous un bol de yogourt glacé décadent. Vous aurez le choix entre dix saveurs et vous pourrez ajouter des bonbons, des churros ou autres sucreries.

150 avenue Mont-Royal Est

8. Ripples - ouverture de la saison 2020 bientôt

Sur la Main, le Ripples a la cote. L’été, on y croise des touristes qui prennent une petite pause de chaleur, mais aussi plusieurs Montréalais qui savent à quel point les cornets du Ripples valent le détour.

3880 boul. Saint-Laurent

Ouvert depuis 1983, le Bilboquet est une institution en ce qui concerne la crème glacée à Montréal. On y mange des cornets délicieux et le service est toujours agréable. Les produits du Bilboquet sont tellement populaires qu’ils sont d'ailleurs disponibles dans certains supermarchés.

Plusieurs succursales

Crème à la glace, gelato, biscuits... Chez Dalla Rose vous allez faire le plein de sucre c’est garanti. Tout est décadent et absolument fabuleux. C’est le genre d’endroit où une crème glacée peut vous faire rêver durant des semaines tellement elle est délicieuse.

4609 rue Notre-Dame Ouest

Sur l'avenue Laurier Est, un arrêt à la crèmerie Bo-Bec s'impose. Vous y trouverez des crèmes glacées classiques et tout simplement savoureuses. En plus, le petit établissement est idéalement situé à quelques pas du parc Laurier.

1300 avenue Laurier Est

