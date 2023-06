Un restaurant apprécié dans Verdun annonce sa fermeture

Triste nouvelle pour les Montréalais et Montréalaises cette semaine... Après six ans d'opération, le populaire restaurant Well a annoncé sa fermeture imminente.

Cet apprécié resto de brunchs s'était installé sur la rue Wellington à l'été 2017. L'endroit était réputé pour ses pancakes à la ricotta, mimosas à 5$ et ses assiettes déjeuner copieuses. On ne peut s'empêcher de penser à Naadei qui appréciait particulièrement ce restaurant.

«C’est avec le coeur immense, à la fois plein de reconnaissance, d’amour et de tristesse, qu’on vous annonce aujourd’hui la fermeture définitive du Well. Ça a été 6 ans de bonheur, de dejs gourmands, de bons vibes et de bons beats», écrit le Well sur les réseaux sociaux.

«Vous avez été au rendez-vous dès le début et on a même traversé une pandémie ensemble. On vous en sera toujours reconnaissants. J’ai personnellement rencontré des humains incroyables, des employés exceptionnels et passionnés, des gens de quartier trop smattes.»

«Je n’ai malheureusement pas pu m’entendre avec mon proprio et notre bail ne nous permet plus d’opérer dans ce petit local de la fameuse Well», précise dans la même publication le propriétaire du restaurant, Peter Simard, pour expliquer cette décision.

Un tout dernier service aura lieu ce dimanche 11 juin. Voilà votre chance de goûter, une toute dernière fois, aux délicieux brunchs de l'endroit.

Cependant, il y a une lueur d'espoiré Pour retrouver une ambiance similaire à celle du Well, les clients peuvent se référer au nouveau projet de Peter Simard: Le Café Monk dans Ville-Émard. Ce café de jour, buvette de soir propose de nombreuses places et un menu alléchant.

