Un restaurant fusion de Rosemont annonce sa fermeture, et plusieurs coeurs sont brisés

Après trois années d'opération, le restaurant Elvita Cuisine Fusion met la clé sous la porte.

C'est sur les réseaux sociaux que les propriétaires Marielvi, Pedro et Joan en ont fait l'annonce. La pandémie et la pénurie de main-d'œuvre auront eu raison de ce sympathique restaurant de quartier.

«C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annoncions la fermeture à long terme de notre restaurant Elvita Cuisine fusion italienne sur la Promenade Masson» écrivent-ils.

On s'attablait au Elvita pour sa cuisine colorée qui mêlait les traditions de la cuisine italienne et vénézuélienne. On aimait s'offrir une bonne bouteille de vin en dégustant une panoplie de petits plats. Un service de traiteurs et un foodtruck étaient d'ailleurs offerts.

«Nous avons eu une belle aventure enrichissante et de belles rencontres avec les voisins du quartier Rosemont et alentours. Nous vous attendons ces derniers jours pour vous dire au revoir.» racontent les propriétaires.

Vous avez jusqu'au samedi 18 mars pour essayer et faire vos adieux à ce sublime restaurant.

2931, rue Masson, Montréal

