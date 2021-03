6 femmes propriétaires de restaurants à Montréal qui nous inspirent

Les femmes prennent de plus en plus de place dans le paysage de la restauration à Montréal. Ces dernières s’imposent en offrant des adresses savoureuses et surtout à leur image.

Voici donc 6 femmes propriétaires montréalaises à connaître!

1. Stéphanie Labelle – Pâtisserie Rhubarbe / Comptoir Rhubarbe

La cheffe pâtissière Stéphanie Labelle ne cesse de nous impressionner. En plus de la pâtisserie et du comptoir, Stéphanie Labelle vend également quelques produits fins à se procurer sur sa boutique en ligne. Cette dernière a d’ailleurs remporté le prix de la meilleure cheffe pâtissière de 2019 au Gala les Lauriers.

1479, avenue Laurier Est

2. Simone Chevalot – Buvette chez Simone

La propriétaire de la très célèbre Buvette chez Simone située dans le Mile-End est sans aucun doute l’une des femmes propriétaires les plus reconnues de Montréal. Elle est également copropriétaire du bar Furco et du Café Parvis.

4869, avenue du Parc



3. Élisabeth Cardin - Restaurant Manitoba

Élisabeth Cardin est copropriétaire du Restaurant Manitoba. L’établissement se démarque par son approche unique de la faune et de la flore et surtout sa carte de vin fabuleuse. Élisabeth Cardin possède une approche unique de la restauration, presque instinctive. Une femme inspirante!

271, rue Saint-Zotique Ouest

4. Raegan Steinberg – Arthur’s Nosh Bar

Impossible de ne pas mentionner le travail unique et inspirant de Raegan Steinberg, propriétaire du Arthur’s Nosh Bar. La cheffe et femme d’affaires ne manque pas d’idées pour se réinventer et proposer une expérience unique à ses clients. Elle travaille d’ailleurs sur un nouveau projet de restauration qui devrait voir le jour éventuellement. À suivre!

4621, rue Notre-Dame Ouest

5. Rebecca & Mandy Wolfe – Mandy’s

Les sœurs Wolfe sont derrière l’empire de la salade, les restaurants Mandy’s. Ces deux entrepreneures ont une vision claire et inspirante de la restauration. En plus de leurs nombreux restaurants partout à travers la ville, les entrepreneures peuvent aussi se vanter d’avoir mis en place une série de produits à se procurer en tablette en plus d’avoir des livres de recettes.

Plusieurs succursales

MJ Guertin ne manque pas de personnalité ni de talent! Cette dernière est la cheffe-propriétaire du Mimi & Jones dans le Mile-End et du Jones Café dans Hochelaga (anciennement Sata Sushis). Elle est cheffe végétalienne autodidacte et impressionne par ses idées qui sortent vraiment de l'ordinaire!

5149, avenue du Parc

3349, rue Ontario Est

