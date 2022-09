[VIDÉO] Tatiana Zinga Botao dévoile ses meilleures adresses à Montréal

Cette semaine, c’est au tour de la charmante Tatiana Zinga Botao de se prêter au jeu du questionnaire J’irai où tu iras de Silo 57!

L’équipe a eu la chance de s’entretenir avec elle à quelques jours de la sortie de la quotidienne Indéfendable, où elle tient le rôle de son homonyme, Tatiana, une réceptionniste qui rêve de devenir criminaliste.

La comédienne, réalisatrice et directrice artistique s’est amusée à dévoiler ses endroits préférés où manger sur le pouce, boire un verre en bonne compagnie et bruncher (elle a le même coup de coeur que Richardson Zéphir). Ses adresses «très Silo» et «très Mile-End» risquent de vous plaire.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les adresses coup de coeur de Tatiana Zinga Botao.

Retrouvez Tatiana dans Indéfendable du lundi au jeudi à 19h, à TVA.

