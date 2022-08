[VIDÉO] Léanne Désilets dévoile ses adresses préférées à Montréal et dans les environs

C'est au tour de la comédienne Léanne Désilets de se prêter au jeu du questionnaire J’irai où tu iras de Silo 57!

Originaire de Sainte-Adèle dans les Laurentides, la comédienne de la série La vie compliquée de Léa Olivier dévoile un paquet de bonnes adresses à garder pas loin si jamais vous prévoyez visiter la région prochainement.

Découvrez où se trouvent LA meilleure pizza du Québec, un restaurant qui mériterait d'être plus connu, un bar où boire son drink fétiche (l'espresso martini) et bien plus dans la vidéo ci-haut!

Voici quelques-unes des adresses appréciées par Léanne Désilets

1) La meilleure pizza: Le Feu de Bois

Pour des pizzas bien préparées et cuites dans un four à bois, il faut réserver une table à la pizzéria Feu de Bois. C'est un incontournable selon Léanne.

1126, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle

2) Où boire un bon cocktail: Bar Henrietta

Ne soyez pas surpris de croiser Léanne dans ce bar du Mile-End. Elle aime s'y rendre pour déguster son cocktail favori, siroter une bonne bouteille de vin et déguster des petits plats à partager.

115, avenue Laurier Ouest, Montréal

Pour découvrir tous ses coups de cœur, ne manquez pas la vidéo ci-haut.

Retrouvez Léanne Désilets dans la série La vie compliquée de Léa Olivier sur le Club Illico. Le tournage de la saison 3 est entamé. On peut donc s'attendre à une diffusion au début de l'année 2023!

