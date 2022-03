[VIDÉO] Audrey-Louise de Star Académie dévoile ses adresses préférées sur la Rive-Sud de Montréal

Chaque semaine, l’équipe de Silo 57 a le grand bonheur de s’entretenir avec le candidat délogé de Star Académie afin de connaître ses incontournables en matière de restaurants et de sorties dans sa région du Québec.

Cette semaine, à la surprise de tous, c'est la talentueuse Audrey-Louise qui a quitté l'Académie et qui s’est donc prêtée au jeu de J’irai où tu iras. Elle s'amuse donc à vous dévoiler ses adresses préférées sur la Rive-Sud de Montréal.

Quelle est l’activité à ne pas manquer quand on visite la Rive-Sud? Où se trouve la meilleure poutine? Où faut-il sortir pour passer une belle soirée?

Découvrez la Rive-Sud d'Audrey-Louise à travers ses adresses chouchou:

La meilleure poutine: Chez Monique

La reine des patates frites porte bien son nom dans le coeur d'Audrey-Louise. L'endroit mythique a ouvert ses portes en 1945, et a été vendu en 2020. Aux yeux de plusieurs, Chez Monique n'est plus, mais deux jeunes entrepreneurs ont repris les rênes et la réouverture est prévue au printemps 2022.

475, boulevard Taschereau, La Prairie

Le meilleur endroit pour aller en date: Siam

Ce restaurant est situé au DIX30 et Audrey-Louise affirme qu'il s'agit de l'endroit où elle a eu son premier rendez-vous avec son chum. Elle présume donc que l'endroit doit avoir une certaine aura puisqu'elle est en amour plus que jamais.

9130, boulevard Leduc, local 210 (2e étage Quartier DIX30), Brossard

Pour découvrir tous les coups de cœur de l'attachante Audrey-Louise, visionnez la vidéo ci-haut.

