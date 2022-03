10 fermetures qui ont fait mal depuis le début de 2022

Bien que le plus gros de la pandémie semble maintenant derrière nous, les effets de cette crise sanitaire se font encore ressentir.

Parmi ces effets, il y a des fermetures d’établissements qui sont directement liés aux difficultés des deux dernières années.

D'autres entrepreneurs ont quant à eux profité des mois de fermeture pour réfléchir à l'avenir de leur entreprise et parfois se réorienter.

Voici 10 fermetures d’établissements qui ont fait mal depuis le début de l’année 2022 :

Restaurants, bars & cafés

1. Joon

Ce restaurant qui avait ouvert ses portes en septembre 2020 a finalement fermé ses portes au mois de février 2022. La cheffe propriétaire avait indiqué à Eater Montreal que la fermeture était due à plusieurs raisons en lien avec la pandémie : manque de personnel, l’absence d’aide financière des gouvernements comme c’est une entreprise qui a vu le jour pendant la pandémie et l’évolution du visage de la restauration à Montréal.

Plus détails ici.

2. Patrice Pâtissier

Bien qu’ils aient célébré le huitième anniversaire de l’ouverture la semaine dernière, les propriétaires de Patrice – Pâtissier ont annoncé qu’ils fermeront définitivement les portes du commerce à la fin de l’été. Le contexte actuel a forcé une longue réflexion pour les dirigeants du commerce. La décision est expliquée en partie par de nouveaux défis professionnels qui permettront à Patrice et Marie-Josée de bénéficier d’une meilleure qualité de vie.

Plus de détails ici.

3. Général Sherman

L’établissement du boulevard Curé-Labelle organise, en effet, son tout dernier party le 2 avril prochain dans le Général Sherman tel qu'on le connaît actuellement. Les propriétaires travaillent sur un nouveau projet.

Plus de détails ici.

4. Résonance Café

La fermeture du café Résonnance a été annoncée officiellement le 30 décembre dernier, mais elle a un peu passée sous le radar comme les Montréalais célébraient l'arrivée de 2022. la COVID-19 et les nombreuses mesures sanitaires qui touchent les restaurateurs depuis maintenant bientôt deux ans ont eu raison de l’établissement du Mile-End.

Plus de détails ici.

5. Boucherie Slovenia

Le 29 janvier 2022 a été la toute dernière journée d’activités d’institution du boulevard Saint-Laurent vieille de 50 ans. Les propriétaires ont décidé de prendre une retraite bien méritée!

Plus de détails ici.

6. Crèmerie Jacinthe

Les propriétaires de la Crèmerie Jacinthe & Croissants inc., Marcel et Jacinthe, ont annoncé, dans une publication Facebook en début d’année 2022, la fermeture de l’établissement après 37 ans de loyaux services. La situation financière actuelle et la vente de l’immeuble ont mené à cette décision difficile.

Plus de détails ici.

Hôtels

7. Manoir Rouville-Campbell

C’est très discrètement que le prestigieux Manoir Rouville-Campbell a fermé ses portes le 8 mars dernier. Aucune raison officiellement n’a été annoncée mais on peut se douter que la pandémie ait été extrêmement difficile pour cet endroit où se célébraient de nombreux mariages à l’année.

Plus de détails ici.

Boutiques

8. Station Service

La pandémie et ses inconvénients auront eu raison de Station Service, une boutique adorée des Montréalais pour ses vêtements et produits écoresponsables et locaux.

Plus de détails ici.

9. Boutique Miljours

Les difficultés causées par la pandémie et les mesures sanitaires ainsi que l’absence d’aide gouvernementale sont les raisons principales qui ont poussé Marie-Anne Miljours à fermer sa boutique.

Plus de détails ici.

10. Off The Hook - Plateau-Mont-Royal

Le samedi 22 janvier, le détaillant indépendant fièrement montréalais a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il disait au revoir à son local du Plateau-Mont-Royal. L’endroit était fermé temporairement en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires. L’équipe a donc finalement pris la décision de rapatrier ses néons et son «stock» au magazine du centre-ville de Montréal.

Plus de détails ici.

