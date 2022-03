Patrice Demers annonce la fermeture de sa pâtisserie de la Petite-Bourgogne

Bien qu’ils aient célébré le huitième anniversaire de l’ouverture la semaine dernière, les propriétaires de Patrice – Pâtissier ont annoncé qu’ils fermeront définitivement les portes du commerce à la fin de l’été.

Les plats et gourmandises du pâtissier bien connu Patrice Demers et son équipe sont particulièrement aimés grâce à leur originalité et les produits locaux et de saison utilisés. Ils ont aussi des grands classiques qui valent le détour dans la Petite-Bourgogne.

C'est dans une annonce touchante que les associés de la pâtisserie ont annoncé la chose, en prenant le temps de remercier l'équipe, les fournisseurs et la clientèle, bref tous ceux qui toujours répondu «présents» au cours des dernières années.

Le contexte actuel a forcé une longue réflexion pour les dirigeants du commerce. La décision est expliquée en partie par de nouveaux défis professionnels qui permettront à Patrice et Marie-Josée de bénéficier d’une meilleure qualité de vie.

On comprend que tenir un commerce est très exigeant, même avant la situation des dernières années.

Patrice – Pâtisserie est ouvert depuis 2014 sur Notre-Dame, à proximité du Marché Atwater. Vous avez jusqu’à la fin de l’été pour vous procurer vins, desserts et produits gourmands en succursale ou encore faire des commandes à emporter.

Patrice – Pâtissier (fermeture à la fin de l'été 2022)

2360, rue Notre-Dame Ouest #104, Montréal

