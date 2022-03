Une nouvelle série sur un projet d'autoconstruction sur CASA

Depuis la pandémie, nombreuses sont les personnes qui ont décidé de quitter la ville pour s'établir à la campagne.

C'est le cas de Maryse L’Archevêque et Simon Sauvé, qui voulaient, depuis un bon moment, quitter leur banlieue montréalaise pour cela.

Ce «rêve» se concrétise à travers leur projet d’autoconstruction, que vous pourrez suivre dans la toute nouvelle série L’appel de la nature, diffusée à compter du 28 février sur CASA.

Maryse et Simon ont profité des premiers mois d’arrêt provoqués par la pandémie, au printemps 2020, pour dessiner les plans de leur nouvelle demeure, qui accueillera aussi les bureaux de leur firme d’architecture et de design: Société Design.

Alors que les prix de l’immobilier ont explosé, ils ont eu la chance d’obtenir plusieurs acres de terrain de la part de la mère de Maryse, à flanc de montagne, si bien qu’ils vont profiter, le moment venu, d’une vue splendide sur les Laurentides. «Il n’y a pas une journée qui passe sans que je prenne une bouffée d’air et que je regarde la vue», a dit Maryse, qui s’est installée tout près pour que Simon et elle puissent superviser le chantier.

On suit leur projet d’autoconstruction grâce à la caméra de la réalisatrice Émilie Ricard-Harvey. Le tournage des étapes clés s’est étiré sur plus d’un an; il n’est d’ailleurs pas encore terminé. «On ne sait pas quand ça va être fini», a dit Simon, en entrevue avec l’Agence QMI.

Qu’à cela ne tienne, Maryse et Simon, qui sont attachants, drôles et près de leurs émotions, ont vécu toute une expérience de vie à travers ce marathon à obstacles. Ils ont même ajouté des champs d’expertise à leur pratique professionnelle et acquis beaucoup de dextérité manuelle – notamment avec des «bébelles» à essence, comme une scie à chaîne –, autant de connaissances qu’ils vont pouvoir mettre à profit pour le bien de leurs clients.

Maryse et Simon souhaitaient que L’appel de la nature fût à la fois un rendez-vous informatif et authentique qui montre comment s’orchestre un projet d’une telle ampleur.

L’appel de la nature

Diffusée à compter du 28 février, à 20h, sur CASA.

