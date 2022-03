Une place éphémère par Pézie Beaudin s'installe au Grand Marché de Québec

Puisque les kiosques maraîchers ne sont pas encore arrivés au Grand Marché de Québec, une place éphémère a été installée au coeur de leur allée afin de passer un bon moment parmi les plantes ou encore pour une séance de télétravail pas comme les autres.

Brouillard Communication

La Serre du Marché est signée par la designer Pézie Beaudin. Le concept de cet espace est d'offrir une ambiance chaleureuse mariant le moderne et l'antique pour que les utilisateurs s'offrent un temps d'arrêt. Tous peuvent profiter des chaises beanbag, hamacs et balançoires dans un environnement zen et convivial.

Brouillard Communication

L'espace est parsemé de diverses plantes qui sont baignées par la lumière de l'endroit, d'où le nom de Serre du Marché. La place est divisée en plusieurs aires ayant chacune leur vocation.

Brouillard Communication

On y retrouve un coin lecture, où il est possible de s'installer et choisir parmi une bibliothèque de livres usagés, à laquelle vous pouvez vous aussi contribuer en déposant des ouvrages qui ne vous servent plus. Une deuxième zone est consacrée aux jeux de société pour s'affronter entre amis.

Brouillard Communication

Vous pouvez également vous attabler pour siroter un café et déguster les produits du Grand Marché ou encore télétravailler sur la longue table commune. Le but est de profiter des installations!

La Serre, place éphémère

Au Grand Marché de Québec - 250-M, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

