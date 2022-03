[PHOTOS] Des nouvelles images du REM de l’Est ont été dévoilées

Après avoir été fortement critiquée l’an dernier au sujet de ses premières esquisses, la filiale de la Caisse de dépôt et de placements du Québec (CDPQ Infra), qui gère le projet du REM de l’Est, revient avec de toutes nouvelles images!

CDPQ Infra Station Davidson (plan aérien)

CDPQ Infra Station Saint-Jean-Baptiste

CDPQ Infra Trémis centre-ville

C'est une vision architecturale et une intégration urbaine améliorée qui sera officiellement proposée aux citoyens lors d’une séance d’information virtuelle le 10 mars à 18h.

La structure aérienne a été affinée passant de 11 mètres à 9 mètres, le système caténaire sera intégré à l’architecture sous forme d’arches arrondies pour que les fils se fondent mieux dans le décor puis un écran architectural esthétique servira non seulement comme garde-corps mais aussi pour limiter le bruit.

CDPQ Infra Station Saint-Laurent

CDPQ Infra Station Davidson

CDPQ Infra Promenade René-Lévesque

S’ajoutent à cette structure, dans le but d'améliorer la qualité de vie autour, une place publique offrant une vue en plongée sur le boulevard René-Lévesque et le centre-ville, un belvédère urbain verdoyant en plein centre-ville, une promenade de 16 kilomètres où piétons et cyclistes y trouveront leur compte puis des stations uniques dont l’architecture sera à couper le souffle!

CDPQ Infra Station Couture

CDPQ Infra Parc Morgan

Si vous désirez en savoir plus justement sur le travail des architectes et designer urbain qui travaillent d’arrache-pied sur le projet depuis plusieurs mois, la CDPQ Infra propose une nouvelle capsule de style documentaire sur sa page YouTube.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s