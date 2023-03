Les meilleurs cafés de la rue Ontario Est

Du Centre-Sud au quartier d’Hochelaga-Maisonneuve, la rue Ontario Est fait vibrer par ses bars, ses boutiques et ses cafés.

• À lire aussi: 10 cafés qui servent les meilleurs lattés à Montréal

Voici 8 cafés incontournables de la rue Ontario Est à Montréal.

Avec un décor rétro à souhait qui rend hommage à l'ère du Spoutnik, l'Atomic Café a le don de créer une bulle parfaite pour l'étude. Des repas légers et des boissons sont servis jusqu'à tard le soir.

3606, rue Ontario Est

Le Canard Café est un incontournable auprès des gens du quartier. L’endroit donne rapidement l’agréable impression de se trouver à la maison. Anciennement Hoche Café, les propriétaires Amélie et Pierre se sont empressés de donner un souffle nouveau à l’endroit. On se rend donc au Canard Café pour la cuisine réconfortante et pour découvrir de nombreux torréfacteurs de la troisième vague.

4299, rue Ontario Est

Situé sur la rue Ontario Est, le café de troisième vague Café Sfouf s’inspire des arômes du Beyrouth. Côté boisson, retrouvez de l’espresso et plusieurs thés. Le lait d’or vaut aussi le détour. Côté bouffe, on peut commander les délicieuses tartines aux saveurs libanaises comme celle de houmous, tomates et coriandre ou encore celle avec labneh, zaatar et menthe ou les fameux petits gâteaux libanais appelés sfouf. L'endroit compte 25 places assises.

1250 rue Ontario Est

Pour un café de qualité sur Ontario Est, l’adresse à retenir est le Café Les Écoeurants. Les employés là-bas sont des passionnés de café et ils sauront vous servir une boisson parfaitement exécutée. C'est pendant la pandémie qu'est né Les Écœurants avec l'envie d'offrir de bons plats sucrés, salés et faits maison. Des brunchs sont d’ailleurs servis durant la fin de semaine. Il est d’ailleurs possible de réserver les lieux pour vos événements privés (anniversaires, mariages...).

1132, rue Ontario Est

La boutique Valentina s’est dotée d’une machine à café 2.0 capable d’imprimer ce que vous voulez sur la mousse de lait de n’importe quel café. Logos, images, messages et plus y passent! Latté à la lavande et à la rose, latté au sirop d’érable ou au matcha sont servis. Un espace qui sort du lot à découvrir!

1878, rue Ontario Est

Mi café, mi-salon de tatouage, le Wolfgang café est l’endroit où les «cool kids» du quartier se donnent rendez-vous. À essayer: le dirty chai de l’endroit goûte le ciel.

4045, rue Ontario Est

100% végane, le Jones Café ravit les amateurs de rock. Le matcha et les smoothies de la place valent franchement le détour. Au Jones Café, vous trouverez également des recettes originales de makis et des sandwichs absolument décadents.

3349, rue Ontario Est

L’Anticafé, c’est un peu comme cette deuxième maison où l’on aime se poser avec une tasse de café et ses livres, prêt à attaquer la montagne d'études qui nous attend. On aime particulièrement son ambiance décontractée et sa déco dépareillée.

3989, rue Ontario Est

• À lire aussi: Les meilleurs cafés du Plateau-Mont-Royal

• À lire aussi: Les meilleurs cafés du quartier Saint-Henri

• À lire aussi: Les meilleurs cafés du quartier Mile End

• À lire aussi: Les meilleurs cafés de l'avenue Laurier Est et Ouest

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s