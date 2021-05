Les meilleurs cafés du quartier Mile End

Ce n’est pas pour rien que le Mile-End s’est déjà classé parmi les quartiers les plus cool au monde.

Ce quartier d’artistes qui fait partie de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal est rempli de petites boutiques indépendantes, de fabuleux restaurants, mais aussi de parfaits cafés troisième vague où s’arrêter pour une bonne boisson chaude et parfois même un sandwich «on the go».

Voici la liste des meilleurs cafés du Mile-End selon Silo 57 :

C’est sans grande surprise que le café Olimpico se retrouve en tête de cette liste. C’est qu’on ne pourrait tout simplement pas parler de café dans le Mile-End sans mentionner cette adresse qui est installée au coin de Saint-Viateur Ouest et Waverly depuis 1970. Le café y est authentique, savoureux et encore meilleur lorsque déguster sur la terrasse au soleil.

124 rue Saint-Viateur Ouest

Ce café troisième vague se démarque dans le Mile-End non seulement par ses excellents lattes mais aussi par son décor coloré et sa banquette rose pastel qui est devenue l’endroit de prédilection pour élever sa «gamme» Instagram!

5761 boulevard Saint-Laurent

Si vous travaillez dans les édifices à bureaux des avenues Casgrain et de Gaspé, il y a de bonnes chances que vous ne juriez que par le café du Café Névé. L’endroit fait aussi les meilleurs biscuits au chocolat de Montréal si jamais vous avez un petit «craving» de sucre.

160, rue Saint-Viateur Est, local 105

Cette «taverne à café» propose non seulement de l’excellent café mais également des lattes végétaliens à base de poudres fines naturelles de l’entreprise montréalaise Maygan. Si vous n’y avez jamais goûté, vous devez absolument le faire lors de votre prochaine visite!

251 rue Saint-Viateur Ouest

Si un seul commerce pouvait être choisi pour représenter le Mile-End ce serait sans aucun doute le Dépanneur Café. L’endroit rassemble arts, produits locaux et café. La «vibe» un peu bohème de l’endroit est rassembleuse, à l’image du quartier!

206, rue Bernard Ouest

Le Butterblume est peut-être situé à l’extrémité nord-est du Mile-End, l’établissement respire tout autant l’ambiance conviviale que l’on retrouve à travers le quartier. Restaurant avant tout, le Butterblume a aussi son côté épicerie où vous pouvez commander un bon café pour emporter avec une viennoiserie. C’est aussi un bel endroit où acheter des produits d’épicerie et du bon vin québécois.

5830 boulevard Saint-Laurent

Ce café troisième vague qui s’est installé dans l’ancien local du café Brooklyn propose l’une des plus grandes variétés de torréfacteurs montréalais sur l’île. Ça en fait donc un excellent endroit pour aller tester différents grains et en acheter pour la maison!

5263 avenue du Parc

Le café Melbourne s’inspire de la culture du café en Australie qui est apparemment une véritable obsession! L’endroit est reconnu pour ses brunchs incroyablement décadents mais aussi ses cafés dont le lucky charms latte!

4615 boulevard Saint-Laurent

Ce joli café du boulevard Saint-Laurent se trouve dans le même local que le studio de danse Ballet Hop. L’établissement se définit comme étant un café féministe où il fait bon boire une boisson chaude accompagnée d’une bouffe végane ou végé. En plus, les chiens sont les bienvenus!

5380 boulevard Saint-Laurent

Ce café du Mile-End est en fait un charmant café-librairie. Au menu: torréfacteurs The Barn et Bows & Arrows ainsi que plusieurs fabuleuses collections de livres.

12, rue Maguire

C’est dans un petit local au coin des rues de Bullion et Villeneuve que se trouve le Saint-Louis Café. L’espace ne peut pas faire plus «Mile-End» avec ses accents de couleurs, sa décoration un peu éclectique, mais tout de même réfléchie, ses bols d’eau pour chien sur le trottoir devant l’entrée et sans oublier la vieille enseigne de Rafaël & Frères toujours en place à l’extérieur comme à l’intérieur.

4800, rue de Bullion

