10 nouveaux restaurants qui vont bientôt ouvrir à Montréal

Les salles à manger sont peut-être encore fermées en zone rouge à Montréal, mais ça ne veut pas dire que les restaurateurs ne travaillent pas d’arrache-pied.

Au contraire, plusieurs ont redoublé d’efforts pour offrir de fabuleux plats à emporter où à livrer et d’autres ont même décidé de se lancer dans de nouvelles aventures en ouvrant un restaurant.

Voici justement 10 restaurants dont les ouvertures sont à venir ce printemps et été 2021 :

Le restaurant Barranco reprend le local de la rôtisserie Pio Pio qui a fermé ses portes dernièrement. Le nouveau restaurant servira de la bouffe péruvienne comme seul le chef Daniel Silva (Tiradito, Chifa) sait si bien le faire à Montréal.

4525 rue Saint-Denis

Le Lucky Belly Group (Red Tiger, Blossom, Kamehameha, Thip Thip, Ho Lee Chix) n’arrête jamais on dirait. Le groupe fait partie du projet du nouvel hôtel Hampton Inn du quartier Chinois. Tiramisu est l’un des projets gourmands de l’endroit et offrira une cuisine qui mélange les saveurs et mets italiens et japonais.

989, boulevard Saint-Laurent

La Terrasse Carla fait également partie du projet gourmand du Lucky Belly Group pour le nouvel hôtel Hampton Inn. Cette nouvelle adresse se trouvera en fait sur le toit du 6e étage de la bâtisse où l’on peut déjà s’imaginer boire du bon vin, des cocktails et partager de petits plats avec les amis quand ce sera permis.

985, boulevard Saint-Laurent

La populaire boulangerie Guillaume a des idées de grandeur. L’établissement ouvrira en effet une deuxième adresse à quelques portes de celle que l’on connait. Ce nouveau local sera le comptoir officiel où aller se procurer les délicieux produits de la boulangerie alors que le premier local sera transformé en atelier en part entière. La nouvelle boutique devrait ouvrir d’ici la fin de l’été.

5170, boulevard Saint-Laurent

Le Laurier BBQ a annoncé son retour! L’iconique rôtisserie ouverte en 1936 s’installera dans l’ancien local de la Pâtisserie Chez de Gaulle sur la rue Saint-Viateur dans le Mile-End. Le projet sera piloté par Emmanuel Goubard, Franco Parreira et Maxime Tremblay connus pour leur bistro 3734 dans Saint-Henri ainsi que le Westmount BBQ et le Victoria BBQ à Saint-Lambert.

231, rue Saint-Viateur Ouest

Les résidents des tours à condos de Griffintown auront droit à un tout nouveau café où s’arrêter le matin ou encore commander un sandwich sur le pouce. Le café Bodega s’annonce pour être plutôt «cool» comme endroit.

248 rue de la Montagne

L’équipe du Pumpui Montréal ouvrira très bientôt un bar à vin nommé Pichai. L’établissement se trouvera sur la rue Saint-Hubert. En plus de pouvoir goûter à la sélection de vins de la sommelière Elisabeth Racine, les clients pourront se délecter de mets aux saveurs thaïlandaises.

5985, rue Saint-Hubert

Le Thomahawk Group (Uniburger, Tommy Café, Santos) prépare l’ouverture de sa toute nouvelle buvette de vins nature. La Pastek buvette ouvrira ses portes dans le Vieux-Montréal, plus précisément dans le lobby du nouvel hôtel boutique Maxwell. Une adresse vraiment intrigante à surveiller!

209, rue Saint-Paul Ouest

La gang derrière le Falafel Yoni du Mile-End travaille sur l’ouverture d’une seconde succursale dans Verdun cette fois. L’équipe a l’intention de faire de cette succursale de Verdun leur quartier général avec une grande cuisine où toute la production aura lieu.

4549, rue Wellington

Nomi est le tout nouveau bar à vin japonais pensé par l’équipe du Flyjin et du Jatoba. L’endroit promet une ambiance et un menu parfait autant pour le 5 à 7 et le souper.

1170, Place du Frère-André

