Quoi faire à Québec: 5 lieux secrets ou peu connus à découvrir

La ville de Québec, fondée en 1608 par Samuel de Champlain, abrite plusieurs endroits historiques souvent peu ou pas connus.

Surnommé «la Vieille Capitale», l’endroit est apprécié pour son histoire, ses fortifications, ses musées et ses institutions culturelles. Mais outre le Château Frontenac et la place Dufferin, la ville de Québec abrite également quelques endroits cachés qui pourraient vous étonner.

Voici donc 5 lieux méconnus (et parfois lugubres) à découvrir à Québec!

1. Le tunnel de chemin de fer sous la ville

Construit en 1930, un tunnel de chemin de fer d’une longueur de 1,6 kilomètre passe sous la ville de Québec. Il est situé sous la Haute-Ville et les plaines d’Abraham à une profondeur de 100 mètres. La sortie au nord se trouve dans le quartier Saint-Malo entre les rues Vincent-Massey et de Verdun et l’extrémité sud, tout près du fleuve Saint-Laurent, sous un viaduc du boulevard Champlain. Le premier train y a circulé en mai 1931 et le chantier a employé 600 hommes qui y travaillaient 12 heures par jour. La construction aurait duré 11 mois.

2. Le manège militaire de Beauport

Aménagé en 1914 au début de la Première Guerre mondiale, le Manège militaire de Beauport a fêté son 100e anniversaire en 2014. Si l’on se fie à l’acte de cessation, ce bâtiment aurait été construit afin «d’encourager l’instruction militaire et la gymnastique dans la paroisse de Beauport». De 1914 à 1916, le manège, servant de camp de concentration, a emprisonné environ 12 personnes originaires des pays de l’Europe de l’Est. Pour les curieux, il est situé au 101, rue du Manège.

3. Le lieu historique national des Forts-et-Châteaux-Saint-Louis

Sous la terrasse Dufferin, à côté du Château Frontenac, se retrouve cette crypte unique en Amérique du Nord. Aujourd’hui, avec des guides de Parcs Canada, il est possible de visiter le site historique accueillant les vestiges archéologiques de la résidence officielle des gouverneurs, de Samuel de Champlain jusqu’à Lord Aylmer, de 1620 à 1834.

4. Le bunker de Valcartier

Ce bâtiment, qui a été conçu pour protéger 400 personnes lors d’une éventuelle attaque nucléaire, a été construit en octobre 1963 au coût de 223 625$. Pour y accéder, nous devons passer par un court tunnel et au bout de celui-ci, plusieurs portes doubles renforcées nous permettent de pénétrer à l’intérieur. Le bunker abrite une salle à manger, des chambres à coucher, des salles de bains et des pièces communes.

5. Le Morrin Center

La bibliothèque du 44, chaussée des Écossais, était autrefois une prison où plusieurs pendaisons ont eu lieu. Le Morrin Center, âgé de plus de 200 ans, possède encore aujourd’hui de vieilles cellules accessibles au public où il est possible de déchiffrer de mystérieux graffitis gravés sur le sol par d’anciens prisonniers.

Bonne visite!

