Cette mythique taverne du centre-ville de Montréal ferme définitivement

Une page de l'histoire se tourne avec la fermeture définitive de la mythique Taverne Square Dominion.

En raison de la pandémie, l’établissement avait annoncé la fermeture temporaire du restaurant et bar du centre-ville de Montréal en 2020. Seulement, voilà qu’un récent article publié par Tastet dévoile que l’endroit demeurera fermé.

Aussi, un article de Eater Montreal informe le public que le restaurant aurait fait faillite. Une note sur la porte de la célèbre taverne et une recherche sur le registre des entreprises du Québec confirment le tout.

Il faut dire que l’annonce de travaux majeurs sur la rue Metcalfe fut ​​la goutte qui fit déborder le vase pour la Taverne Square Dominion.

Ce restaurant que plusieurs classaient comme étant LE plus beau restaurant de Montréal offrait des plats de pub raffinés et nostalgiques à souhait ainsi que des cocktails d’époque aux prix raisonnables. C’était un véritable voyage dans le temps. Plusieurs risquent de s'ennuyer du ginger ale maison, du fish and chips et du fameux «Sunday Roast».

Datant de 1927, la taverne a été rénovée et repensée par de nouveaux propriétaires, Alexandre Wolofianski, Nicole Lemelin, Alex Baldwin et leurs associés, en 2009.

Dans ce nouveau décor, les éléments de décor d’origine comme les portes de bois massif, les lustres et les carrelages en mettaient plein la vue.

Bien que cette nouvelle en attriste plusieurs, sachez que les propriétaires tiennent le Bar Henrietta et la Taverne Atlantic, deux établissements prisés dans la ville où il fait bon picoler et manger une bouchée.

