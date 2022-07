[Photos] 20 photos prises avec une caméra jetable au Festif! de Baie-Saint-Paul

Malgré une septième vague de COVID-19, des annulations et les intempéries de la météo, cette édition du Festif! de Baie-Saint-Paul, un festival musical intimiste et unique, fut des plus mémorables.

C’est à une fin de semaine mémorable ponctuée de moments de spontanéité que les festivaliers ont eu droit.

Pendant quatre jours, la ville de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix vibrait aux rythmes d’artistes venus de partout.

Spectacles surprises, scène flottante sur la rivière du Gouffre, performances ludiques au cœur du centre-ville, une certaine magie règne à Baie-Saint-Paul.

L’équipe de Silo 57 a eu la chance de se mêler aux festivités et a pris quelques clichés avec une caméra jetable.

Voici donc le Festif! de Baie-Saint-Paul en 20 poses.

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

Naomi Auger | Silo 57

