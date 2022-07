Un premier bar à slush tiki vient d’ouvrir en Gaspésie et vous ne voulez pas manquer ça

Le Shack à Slush est officiellement le plus petit bar de la Gaspésie et il est loin d’être le moins festif !

• À lire aussi: Une nouvelle auberge de jeunesse en bord de mer pour vos road trips en Gaspésie

Situé à Playa Del Madeleine, dans la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-rivière-Madeleine, cette petite halte cocktail offre des slushs alcoolisées qui se sirotent à merveille devant les plus beaux couchers de soleil du Québec.

Courtoisie

En lançant, à l’été 2022, ce bar à slush tiki sur le bord de la mer, Anna-Kim Fournier et Chloé Touchette savaient qu’elles allaient faire plusieurs heureux.

Voilà que ce duo d’amies a eu la brillante idée d’ouvrir un shack qui transporterait aussitôt au Nicaragua question d’apporter un peu de soleil en Gaspésie. Elles ont d’ailleurs eu l’idée alors qu’elles voyageaient ensemble.

Courtoisie

«Nous étions à San Juan Del Sur dans une piscine où nous avions improvisé un bar de fortune sur une planche de surf. Nos cocktails étaient tellement meilleurs que ceux des bars de plage environnants que l’on s’est promis d’ouvrir le nôtre un jour.» confie Chloé Touchette, co-fondatrice du Shack à Slush dans un communiqué.

Courtoisie

Sur le menu, on trouve plusieurs slushs fabriquées avec de vrais jus de fruits frais et des sirops maison - du jus de melon d’eau à la purée d’ananas rôtis maison. Le spiritueux Ungava est mis de l’avant dans les slushs alcoolisées. Une Piña Colada composée de rhum épicé Chic Choc (estivale à souhait), une limo-coco avec vodka et une slush «bloody ceasar» font rêver. Toutes les slushs du menu sont disponibles en version non alcoolisée également.

Courtoisie

En plus du Shack à Slush, Anna-Kim Fournier est derrière le fameux Shack à guédille qui a vu le jour en 2021. Elle tient le Shack avec le chef Pierre-Emmanuel Desrosiers. À cet endroit tout aussi festif, on y propose notamment une incroyable guédille au homard bien garnie, une guédille de crevettes, une guédille au tartare de saumon et une guédille végétarienne aux lentilles et kimchi.

Courtoisie

Côté activités, le mois de juillet s’annonce particulièrement festif avec des 5@tard, des spectacles d’humour et de musique et bien plus. Suivez le Shack à Slush sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de leurs activités spéciales.

Pour profiter du meilleur «vibe» tiki en Gaspésie et pour profiter des nombreuses activités offertes, assurez-vous de faire un tour par le Shack à Slush cet été.

Shack à Slush

99, route Principale, Madeleine-Centre

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s