Le populaire Noble Café a ouvert une deuxième adresse à Montréal

Les Montréalais ont toutes les raisons de se réjouir devant l’ouverture de ce deuxième Noble Café sur l'île.

Cette véritable institution qui compte de nombreux adeptes, grâce à son adresse sur le plateau, a ouvert, le 24 juin dernier, un second café dans le Mile-Ex.

C’est une idée qui germait depuis quelque temps dans la tête du propriétaire de Noble, Marc-Antoine Paquin. Devant le succès de son café-comptoir situé sur Laurier, il souhaitait offrir une nouvelle expérience tout aussi agréable à sa clientèle grandissante.

Situé à la jonction des rues Alexandra et Marconi, le nouveau Noble Café possède une sublime salle avec quelques places assises. C’est d’ailleurs cette salle à manger qui distingue cette succursale de celle située sur Laurier.

Le local est illuminé si bien que l’extérieur et l’intérieur semblent ne faire qu’un. Le décor de l’endroit est inspiré autour d’une magnifique œuvre de l’artiste Jason Cantoro. On retrouve de sublimes touches de couleurs dans ce local à l’allure, somme toute, industrielle.

Dans les moulins de ce café de troisième vague, on y sert les cafés des torréfacteurs montréalais Escape et De Mello Palheta. Des cafés plus fruités à chocolatés, il y en a pour tous les goûts.

On peut d’ailleurs déguster en toute tranquillité les fameux flotteurs au cold brew ou au matcha - la spécialité de l’endroit - ainsi que de délicieuses viennoiseries qui proviennent de la Boulangerie Jarry.

Pour la parfaite coffee-date, Silo 57 vous conseille d'essayer ce tout nouveau café surplombé par le soleil.

Noble Café

7060 rue Alexandra, Montréal

