Québec : 10 terrasses où l’on peut emmener notre chien

Trouver des endroits géniaux qui autorisent les chiens, ce n’est pas toujours facile. Pourtant, à Québec, certaines terrasses vraiment chouettes nous en donnent la possibilité.

Voici 10 terrasses à visiter à Québec cet été pour les amoureux des poilus canins.

Un endroit parfait, surtout que les propriétaires de chiens peuvent y aller avec leur fidèle compagnon. On aime le menu, la vue exceptionnelle sur le fleuve Saint-Laurent et l’ambiance relaxe. Gageons que vous y retournerez plusieurs fois dans l’été!

4155, chemin de la Plage Jacques-Cartier, Québec

Avec son pub dans Saint-Roch, voici une raison de plus pour aller se promener en ville avec son chien et faire un arrêt à cette brasserie de la rue du Parvis reconnue pour ses bières goûteuses, originales et désaltérantes.

438, rue du Parvis, Québec

Ici, on peut apporter notre lunch et amener notre chien sur la splendide et immense terrasse. Leurs célèbres carrousels nous permettent de goûter à plusieurs sortes de bières, un must!

310, rue Saint-Roch, Québec

L’ancêtre des pubs de Québec est situé dans le quartier Petit Champlain, plus précisément dans les magnifiques voûtes de la Maison Barbel. Pitou est le bienvenu sur la terrasse où vous pourrez déguster l’une des nombreuses bières de micro-brasseries ou un whisky choisi parmi une sélection raffinée.

29, rue Saint-Pierre, Québec

Situé sur la route de l'Église, l’endroit vous offre la possibilité de prendre un café en mangeant une pâtisserie avec votre chien à vos côtés. L’idée est de socialiser votre animal tout en l’habituant à respecter certaines règles en public. Ici, pas de jugement même si votre chien est une petite peste.

645, rue Graham Bell, Québec

Jusqu’à 20h00, les clients peuvent profiter de la terrasse avec leur chien. À essayer en nouveauté cet été, le cidre McKeown rosé, un cidre sec et fruité à 5,7% d’alcool. Des arômes de pommes et de petits fruits rouges.

1049, 3e Avenue, Québec

Tonneaux de bière accrochés aux murs, luminaires en forme de vitraux et boiserie... voici un pub typiquement irlandais. Sur la terrasse, vous pourrez y boire l’une des 22 sortes de bières et cidre en fût. Sur place, une cinquantaine de sortes de whisky.

1112, avenue Cartier, Québec

Les bagels sont faits d'ingrédients minutieusement choisis. L'huile de Canola, qui est utilisée dans les recettes conventionnelles de bagels, a été remplacée par l'huile de tournesol biologique du Québec, et le sucre en poudre, par du miel de chez nous... des produits plus dispendieux, mais la qualité en vaut le coût.

164, rue Crémazie Ouest, Québec

Vin blanc, mousseux, rosé et rouge! Vous pourrez consommer une coupe ou deux avec une vue magnifique sur les vignes.

8705, chemin Royal, Sainte-Pétronille

Le Nelligan's c’est un authentique pub irlandais à Québec, devenu une institution. Une ambiance traditionnelle et du personnel chaleureux. À déguster, des scotchs et whiskys rares et uniques, une vaste sélection de bières québécoises, canadiennes, irlandaises et importées.

789, côte Sainte-Geneviève, Québec

