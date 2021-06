Québec : 5 restos pour manger santé à moins de 15$

Manger santé on aime encore plus ça lorsque c’est goûteux! Les restaurants ci-dessous vous offrent des repas frais et hyper appétissants. Parce qu’on mange aussi avec les yeux, allez faire un tour sur leur site internet afin de constater toutes les propositions alléchantes.

Voici 5 restos pour manger santé à moins de 15$!

Freshii opère dans plus de 85 villes dans 20 pays. Soupes, salades, wraps, bols, burritos... façon santé et fraîcheur! Les choix sont abordables et attirants. En constante évolution, le menu est accessible et nutritif. Parmi les chouchous, la salade Vitalité (Épinards, chou kale, fromage de chèvre, mangues, amandes, carottes, edamame et vinaigrette balsamique) et le bol Pangoa (Riz brun, avocat, cheddar fort, tomate cerise, haricots noirs, maïs, coriandre, quartiers de lime, sauce barbecue piquante).

47, boulevard René-Lévesque

L’entreprise se spécialisée en lunch santé à commander sur leur site internet. Par la suite, les boîtes et les bols remplis de saveurs nous sont livrés à la maison. Le service est aussi disponible pour les entreprises. Plusieurs options sont végétariennes, végétaliennes, sans gluten et sans noix. Coup de cœur pour le bol Bouddha (nouilles de riz, pâtes won ton croustillantes, carottes, brocoli, chou, oignons verts, sauce aux arachides épicée)!

1165, avenue Cartier

Avec une vingtaine de garnitures disponibles, Ogari-San se spécialise dans la diversité. Ici, il y a un bol chirashi pour chacun d’entre vous. L’origine du bol chirashi est japonaise et sa base est habituellement du riz à sushi. L'option végétalienne la plus populaire est le «bol du dragon» (avocat, betterave, carotte, daikon, luzerne, épinard, champignon shitake, garnie d'une sauve érable, ail grillé et orange).

837, rue Saint-Joseph Est

2360, chemin Sainte-Foy

Salades, paninis et wraps disponibles au restaurant, en take-out ou en livraison. Du côté des salades, il faut absolument essayer la Général Tao, la steak fromage et la brie et fraises. Savoureusement santé.

2360, chemin Sainte-Foy

Tartar Station est un concept de restauration sur le pouce avec des tartares, tatakis et poke bols! Selon votre humeur du moment, une multitude de combinaisons sont proposées pour un repas pressé bon au goût et excellent pour la santé. Parmi les suggestions à moins de 15 dollars, les moyens formats de la section «duo de tartares du tataki» comme le saumon grillé, le tofu Tao et le végétarien.

2360, chemin Sainte-Foy

