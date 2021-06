Restos Québec: 5 terrasses des plus romantiques à Québec

Maintenant que les terrasses sont enfin ouvertes, quel plaisir de s’y retrouver en amoureux, yeux dans les yeux, et de partager un bon repas. Parce que l’été est court et passe beaucoup trop vite, profitons-en dès maintenant avec ces adresses incontournables à Québec.

Voici 5 terrasses des plus magiques à visiter avec la personne que vous aimez.

Terrasse 70 places pas besoin de réserver. Publié par Goéliche hotel-resto sur Vendredi 28 mai 2021

À quinze minutes de Québec, la terrasse extérieure, tout comme la terrasse intérieure de l’Auberge La Goéliche, ne vous offre rien de moins que le fleuve Saint-Laurent comme spectacle. Si l’envie d’un pique-nique vous prend, l’endroit peut vous concocter un repas spécialement conçu pour déguster sur ce site enchanteur.

22, rue du Quai, Île d’Orléans

On dit «oui» à une soirée à deux, entourés de verdure, sur la magnifique terrasse du Napa Grill de l’hôtel Le Bonne Entente. Tant qu’à se la jouer romantique, pourquoi ne pas se louer une chambre, s’offrir une baignade, des massages, une visite aux spas et une marche magnifique dans les jardins extérieurs? L’évasion à quelques minutes de chez-soi!

3400, chemin Sainte-Foy, Québec

Réputé pour sa cuisine italienne moderne et son ambiance unique, le Il Teatro offre une vue splendide sur le Vieux-Québec, les fortifications et la place D’Youville. Pour un souper en couple, la terrasse ou l’un des prestigieux salons privés pourra vous offrir une soirée passionnée. L’endroit par excellence avant ou après un spectacle au Capitole.

972, rue Saint-Jean, Québec

Depuis 25 ans, le Côtes-à-Côtes se distingue par ses côtes levées, tartares, grillades et burgers de luxe! Avec la vue imprenable sur le Saint-Laurent et le Château Frontenac, après un bon souper en amoureux sur la terrasse, gageons que vous ne vous ferez pas prier pour une promenade dans le quartier Petit Champlain. Romantique à souhait!

32, rue du Marché-Champlain, Québec

L’été, cette magnifique terrasse aux abords de la nature et de la rivière Akiawenrahk’ (rivière Saint-Charles) offre une ambiance unique et intime. Un décor d’exception où, le soir, vous y retrouverez une forêt illuminée et un feu de foyer chaleureux. Quoi demander de mieux pour une soirée en couple?

5, place de la Rencontre, Wendake

