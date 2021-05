Un audacieux condo rénové d’inspiration 80’s à vendre pour 279 000$ sur le Plateau

Impossible de ne pas tomber sous le charme de cette propriété unique en son genre située sur le Plateau.

Le condo qui se trouve sur la rue Parthenais propose un décor surprenant et est à vendre pour 279 000$.

Sofia Balouk

À l’intérieur, on y retrouve une pièce ouverte avec le salon, le coin-diner et la cuisine. L’espace est lumineux et décoré avec une touche 80’s.

Sofia Balouk

Sofa en peau de vache, néon et évier doré s’y côtoient.

Sofia Balouk

La propriété possède une chambre à coucher ainsi qu’une salle de bain rénovée.

Sofia Balouk

Le condo se trouve au deuxième étage d’un triplex sur une rue tranquille.

Sofia Balouk

Les futurs propriétaires pourront profiter d’un charmant balcon qui offre une vue sur les arbres matures du quartier.

Découvrez le décor complet de cette propriété dans la vidéo ci-haut!

Cette magnifique propriété est présentement à vendre pour 279 000$ par Marc-Olivier Perron de Barnes immobilier.

