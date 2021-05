5 terrasses sur le bord de l’eau à Québec et ses environs

À Québec, les terrasses sont magnifiques! L’été, on aime s’y retrouver entre amis autour d’un bon repas ou d’une bière exquise. En bordure d’un cours d’eau, de splendides endroits nous promettent des moments inoubliables.

Voici 5 terrasses incontournables sur le bord de l’eau à Québec et ses environs.

Situé sur un site enchanteur, plus précisément à l'anse au Foulon, l’endroit est imprégné d’histoire et de tradition maritime. Déjeuners, burgers, grillades, salades, sandwichs... à savourer en bordure du fleuve Saint-Laurent!

1225, boulevard Champlain, Québec

Des plats créatifs à déguster sans prétention sur la magnifique terrasse avec, comme décor, le lac Beauport. Poissons, fruits de mer, viandes et accompagnements de délicieux légumes vous seront proposés. À quinze minutes du centre-ville de Québec, accessible par la route... et par bateau!

99, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport

Situé sur la plage Jacques-Cartier, le Quai 1635, c'est 12 délectables lignes de bières artisanales du Québec et des produits locaux à déguster en bonne compagnie. Fraîcheur et simplicité!

4155, chemin de la Plage Jacques-Cartier

Fermé depuis juin 2020, et entièrement rénové, le Pub le Mitan offre un décor qui combine un look ancestral à un style moderne. La terrasse avec vue sur le fleuve permet de prendre une bonne bière de la Microbrasserie de l’Île d’Orléans tout en ayant une vue magnifique.

2471, chemin Royal, Île-d’Orléans

On aime son petit côté parisien et sa magnifique terrasse au bord du fleuve Saint-Laurent. Ce café vous séduira avec sa vue imprenable et ses grands classiques de la cuisine française. Une expérience incomparable!

84, rue Dalhousie, Québec

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s