13 très bons restos sur la Rive-Sud de Montréal à essayer avec vos amis qui craignent de traverser le pont

Montréal a peut-être déjà beaucoup à offrir aux amoureux de la bonne bouffe, mais la Rive-Sud, elle, offre tranquillité et stationnement à ceux qui ne voudraient pas se casser la tête une fois en ville.

Le trafic, la construction, les « one way » ne sont que quelques détails parmi tant d’autres qui peuvent fâcher les riverains.

Comme les bonnes tables ne se limitent pas qu’à Montréal, le moment est venu de convaincre vos amis de partir explorer la Rive-Sud.

Voici donc 13 bonnes adresses sur la Rive-Sud qui satisferont tous les estomacs (et où il est facile de se stationner):

Si vos amis ont le palais raffiné, ils trouveront leur compte Chez Lionel. La brasserie haut de gamme vous propose des vins artisanaux et des classiques revisités qu’on se plait à redécouvrir, en mieux!

1052 rue Lionel-Daunais suite 302, Boucherville

Amateurs d’huîtres et de fruits de mer, vous trouverez votre compte dans ce magnifique restaurant de Saint-Lambert où plusieurs plats sont servis crus. Huîtres, tartares et tatakis sont à l’honneur sur le menu.

585 avenue Victoria, Saint-Lambert

Pour une soirée à boire des cocktails et à manger de délicieuses bouchées, c’est au Madame Bovary qu’il faut vous rendre. Avec son menu composé de petits plats à partager, sa carte de vin d’importation privée et son espace parfait pour organiser un party, c’est le resto idéal pour faire le party en gang.

20M boulevard de Mortagne, Boucherville

Si vous ne désirez pas payer un prix exorbitant pour boire une bouteille de vin et manger un plat de qualité, ce resto est fait pour vous. Les propriétaires sont investi depuis des années dans l’entreprise et ça se voit. Le service est impeccable et l’endroit affiche complet la plupart du temps, donc réservez tôt! Ne soyez pas surpris si quelques habitués ferment l’endroit vers minuit, c’est tout à fait normal!

1600 rue Montarville, Saint-Bruno

Encore une fois ici, il est conseillé de réserver puisque La Cochonne Rit est de loin l’un des restos les plus populaires de Chambly. Menu varié pour les amoureux de viande et de cocktails funky qui vous donneront envie de revenir. Le tartare de saumon est conseillé!

1670 Avenue Bourgogne, Chambly

Une cuisine du marché inspiré du terroir, voilà ce que vous trouverez sur le copieux menu de Nourri au beurre. Une belle adresse à découvrir!

Bloc 400, local 402, 1052 rue Lionel-Daunais, Boucherville

La cuisine ouverte du Dur à Cuire donne un aspect chaleureux à l’endroit. Cet apportez votre vin est fait pour ceux qui aiment les assiettes généreuses et les goûts recherchés.

219 rue Saint-Jean, Vieux-Longueuil

Les amateurs de bières de microbrasserie et d’importation seront aux anges, bien qu’ils seront indécis tellement il y a de choix. Le BBB est parfait pour une soirée entre amis à partager un bon plat de moules et frites.

2088 rue Montcalm, Saint-Hubert

Pour ceux qui ont envie de comfort food typiquement québécois, rendez-vous au Bidon Taverne Culinaire. Leur décor rustique et enveloppant vous donnera l’impression que vous entrez chez vous. Menu abordable et belle carte de vins d’importation.

35 Boulevard Desaulniers, Saint-Lambert

Que serait un weekend sans un petit péché mignon? Ce café bohème de la rue Saint-Charles sert des plats colorés et de délicieux cafés. Demandez de vous assoir dans la verrière pour profiter de la belle lumière naturelle.

337 rue Saint-Charles Ouest, Vieux-Longueuil

Situé sur le bord de l’eau, il fait toujours bon profiter d’une bonne bouteille de vin sur la terrasse du Bleu Moutarde. Ce bistro français élégant propose un menu raffiné tout en étant abordable. Idéal pour vous regarder dans le blanc des yeux lors d’une sortie avec votre tendre moitié.

965 rue Richelieu, Beloeil

Vous voyagerez à Nice l’espace d’un instant en entrant au Lou Nissart. Les plats d’inspiration provençale viennent ajouter un plus à l’ambiance chaleureuse et au service efficace. Décidément à mettre sur votre liste pour goûter à des recettes authentiques et vous donner envie de partir en voyage.

260 rue Saint-Jean, Longueuil

Situé dans l’Hôtel Mortagne, le Restaurant Sens est une belle adresse où s’offrir une expérience gastronomique décontractée.

1228 rue Nobel, Boucherville

