6 décors «farmhouse» qui vous inspireront de grands projets cet automne

Avec l’arrivée de l’automne, vous avez envie d’offrir un vent de fraîcheur à votre décor intérieur? Laissez-vous inspirer par le style «farmhouse», une tendance qui nous fait de l’œil depuis un moment déjà.

Combinant les teintes naturelles, les planchers en bois et les accents vintage, le décor «farmhouse» est l’un de nos préférés cette saison. On parie que vous vous imaginez déjà en train de savourer un Pumpkin Spice Latte tout en dévorant un livre dans l’un de ces décors de rêve.

Pour recréer cette ambiance chaleureuse, suivez les conseils des spécialistes de Lanctôt Couvre-Sol Design.

6 décors «farmhouse» à couper le souffle:

1. Un hall d’entrée qui met en valeur les lambris de bois

Les accents de bois jouent un rôle majeur dans ce type de décor. Ici, on retrouve ce matériau noble au niveau du plancher, de la rampe d’escalier, des meubles et des éléments décoratifs. La couleur plus foncée du bois, qui nous rappelle celle du modèle Atmosphère Chêne blanc Whisper, donne un aspect très chaleureux et invitant à la pièce.

2. Un salon lumineux aux accents de noir

D’emblée, on remarque la prédominance du blanc sur les murs comme sur les plafonds: c’est la règle d’or pour un décor «farmhouse» digne de ce nom! Le choix de la couleur du plancher aura également un impact important. On aime le style et la douceur du modèle Atmosphère Chêne blanc Silk qui promet d'amener une ambiance réconfortante à votre décor.

3. Une chambre ton sur ton

Chose certaine, cette chambre invite à la détente! C’est sans aucun doute le mélange des tons neutres qui assure cette ambiance feutrée et douillette. Les grandes fenêtres à carreaux, les accessoires noirs (pôle à rideaux et lampe de table), le lustre doré, le banc en bois et la superposition de carpettes (en jute) sont également des éléments «farmhouse» à surveiller.

4. Une cuisine qui accorde blanc, doré et bois

Le choix d’un comptoir de cuisine en bois va de soi dans la création d’un décor «farmhouse». Il est également possible de rendre un îlot plus «farmhouse» en y ajoutant des panneaux de finition avec des moulures et des lambris. On porte aussi attention à la sélection des accessoires en misant sur quelques trouvailles dénichées chez les antiquaires et un joli bouquet de fleurs. Mention spéciale pour la céramique blanche de style métro au niveau du dosseret. Pour une touche encore plus rustique, misez sur un haut plafond cathédrale qui comprend de grosses poutres en bois.

5. Une salle à manger qui mise sur des trouvailles vintage

Ce décor, qui met en valeur plusieurs éléments vintage, invite à de belles soirées entre amis. L’ajout d’un tapis sous la table permet de délimiter l'espace, en plus de le rendre confortable – bien que le choix du plancher demeure primordial. Pour une ambiance feutrée et un accord optimal au niveau des couleurs, optez pour le modèle Atmosphère Chêne blanc Hush.

6. Une salle de bain qui invite à la détente

Avec le retour des temps plus frais, vous avez envie de vous faire couler un bon bain? Cette petite salle de bain est à la fois chaleureuse et relaxante avec ses murs blancs, ses meubles en bois et ses accessoires noirs. Pour le revêtement de sol, pourquoi ne pas opter pour des lattes de vinyle qui rappellent la texture et la couleur du bois? Le modèle Dubaï (couleur Sunset) représente une solution facile d’entretien.

Pour choisir parmi un vaste choix de planchers au meilleur prix et pour profiter de judicieux conseils, techniques et esthétiques, faites confiance aux spécialistes de Lanctôt Couvre-Sol Design.