[IMAGES] Voici à quoi pourrait ressembler le «Blue Lagoon» québécois

En février dernier Silo 57 vous parlait du projet de «Blue Lagoon» que l’homme d’affaires et ex-président du Village Vacances Valcartier et du parc Calypso, Louis Massicotte, souhaite réaliser au Québec.

Quelques mois plus tard, il est maintenant possible de voir à quoi pourraient ressembler ces fameux villages nommés GéoLagon.

capture d'écran site Web GéoLagon

Photo courtoisie Le village GéoLagon de Charlevoix pourrait ressembler à cet aménagement.

En effet, le site web du projet présente des maquettes plutôt réalistes des installations du projet, qui rappelons-le, existe toujours seulement que sur papier. Il reste plusieurs étapes à franchir pour le promoteur et son équipe avant d’offrir aux Québécois un premier lagon géothermique de 120 000 pieds carrés à ciel ouvert chauffé douze mois par année à l’aide d’énergie renouvelable.

capture d'écran site Web GéoLagon

Cela regarde toutefois quand même bien puisque GéoLagon a obtenu un prix au concours Sustainability Awards, organisé par le Business Intelligence Group, dans la catégorie Initiative de l’année, si l’on se fie à un récent article publié dans le Journal.

Toujours selon le Journal, c’est à Petite-Rivière-Saint-François que serait peut-être aménagé le tout premier village GéoLagon qui comprendrait, en plus du lagon, 300 chalets locatifs doubles. GéoLagon a comme but d'ouvrir ces villages écotouristiques également dans les Laurentides, en Estrie et Lanaudière.

Photo courtoisie Les chalets installés autour du lagon seront superposés, permettant ainsi d’avoir « plus de murs ensoleillés », explique le promoteur du géoLAGON, Louis Massicotte.

Bref, les Québécois n’ont pas terminé d’entendre parler de ce projet hors du commun qui en fait réagir plus d’un!

