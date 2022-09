Le chalet clés en main de la designer Camille Charland Perez est à vendre pour 260 000$ à Saint-Augustin-de-Desmaures

La designer Camille Charland Perez a mis son magnifique petit chalet de Saint-Augustin-de-Desmaures à vendre au coût de 260 000$.

Courtoisie Royal Lepage

La propriété qui a subi de nombreuses rénovations (que vous pouvez voir juste ici dans notre série réno avec Camille) est absolument sublime.

Courtoisie Royal Lepage

C’est un véritable havre de paix à 20 min de route du centre-ville de Québec.

Découvrez l'intérieur complet du chalet dans la vidéo ci-dessus!

Courtoisie Royal Lepage

Le chalet construit en 1960 arbore un décor de style scandinave, où l’on se sent bien instantanément. Les matériaux ayant été utilisés durant les rénovations ont été choisis avec goût et finesse afin de créer une ambiance relaxante et chaleureuse.

Courtoisie Royal Lepage

Le chalet est composé d’une chambre intime, laquelle donne sur le boisé, et d’une salle de bains avec douche à l’italienne.

Courtoisie Royal Lepage

Les futurs propriétaires pourront profiter d’un large balcon où étirer les soirées d’été, ou encore d’un accès à une plage privée qui se trouve à quelques pas de la résidence.

Courtoisie Royal Lepage

Courtoisie Royal Lepage

C’est Marc Bonenfant et Nicholas Desharnais, de Royal LePage, qui s’occupent de la vente. La propriété est affichée au coût de 260 000$.

Tous les détails ici.

Découvrez la série de rénovations faites sur le chalet juste ici:

