Les 10 meilleurs restaurants à Boucherville

À 20 minutes de Montréal (sans trafic), Boucherville se démarque pour son magnifique bord de l’eau et ses nombreux restaurants qui donnent le goût de traverser le pont-tunnel.

Que ce soit pour aller en date ou fêter son anniversaire en grand, ce ne sont pas les options qui manquent!

Voici les 10 meilleurs restaurants de cette charmante ville de la Rive-Sud.

Risotto au safran et aux moules, fish taco à la morue, crudo de thon blanc et arancini de crabe des neiges ne sont que quelques-uns des items sur le menu de Chez Lionel. Ce restaurant de type bistro français offre des plats colorés et originaux pour une expérience gastronomique hors de l’ordinaire. La carte des vins de l’endroit est composée d'importations privées, sélectionnées par le caviste du restaurant.

1052, rue Lionel-Daunais, suite 302, Boucherville

Pour une soirée à boire des cocktails et à manger de délicieuses bouchées, c’est au Madame Bovary qu’il faut se référer. Avec son menu composé de petits plats à partager, sa carte de vin d’importation privée et son grand local, c’est le resto idéal pour faire le party en gang ou pour fêter un anniversaire.

20M, boulevard de Mortagne, Boucherville

Ce café-bistro (l’un des plus beaux à Boucherville) prend des airs de restaurant le soir venu. ​​Cannelloni à l’agneau, brocoli au bleu, burrata, crudo de saumon sauvage et plus se partagent très bien. Accompagnez le tout d’un bon verre de vin, et la soirée sera réussie!

578, rue Saint-Charles, Boucherville

Avec ces deux succursales sur la Rive-Sud, le Shack du Pêcheur est une destination de choix pour les amateurs de poissons et de fruits de mer. En plus d’offrir un succulent fish & chips, l’ambiance de ces deux restaurants donne l’impression d’être dans une petite station balnéaire.

1052, rue Lionel-Daunais, Boucherville

En plus d’offrir des bières funky brassées sur place, cette microbrasserie de la Rive-Sud propose un menu gourmand. Nachos, pizzas, une assiette pogo (!!!), sandwichs, salades et bien plus figurent sur le menu. À déguster sur la terrasse lorsqu’il fait beau et chaud.

55, boulevard de Mortagne, Boucherville

Sans prétention, ce bistro français prépare d’excellentes salades, moules, burgers et des viandes braisées. En plus, leur terrasse est vaste et très jolie!

1025, rue Lionel-Daunais #109, Boucherville

Direction la marina de Boucherville pour goûter à l’une des meilleures guédilles au homard en ville. Outre la fameuse guédille, la cantine propose un menu traditionnel avec des hot-dogs, des frites et plus encore. L’endroit est ouvert tous les jours de la semaine de 11h à 20h pendant la saison estivale.

535, boulevard Marie-Victorin, Boucherville

Retrouvez une cuisine asiatique authentique chez Sésame. Dans un décor qui rappelle les plus beaux hôtels balinais, on aime commencer le repas avec plusieurs entrées et une tournée de cocktails.

20, boulevard De Mortagne, Boucherville

Pour une délicieuse cuisine de marché inspirée de la gastronomie du terroir, le restaurant Nourri au beurre excelle sur tous les fronts. Le chef de l'endroit, David, a d’ailleurs participé à la quatrième saison de l’émission Les Chefs!. Du tataki de thon en croûte de café à la poêlée de morue, le menu de ce restaurant promet de vous mettre l’eau à la bouche.

1052, rue Lionel-Daunais, Boucherville

Situé dans l’Hôtel Mortagne, le Restaurant Sens est une belle adresse où s’offrir une expérience gastronomique décontractée.

1228, rue Nobel, Boucherville

BONUS!

Pour des bons sushis, des ramens, des pokés et plus, les Bouchervilloises et Bouchervillois aiment bien se référer au Mini Tokyo Sushi.

550, boulevard de Mortagne Local #100, Boucherville

