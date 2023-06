Les meilleurs restaurants et comptoirs où manger au Marché Jean-Talon

En plus d'offrir de nombreux étals de produits frais, le marché Jean-Talon représente en soi l'un des hauts-lieux emblématiques de Montréal.

Que ce soit pour un snack sur le pouce ou encore pour prendre le temps de bien manger, vous trouverez certainement de quoi vous remplir l’estomac entre deux emplettes.

Voici donc les meilleurs restaurants et comptoirs du Marché Jean-Talon!

La boulangerie bien connue du quartier Villeray ouvre un kiosque au marché et propose pains, sandwichs et viennoiseries.

Ce restaurant propose d’authentiques croquettes espagnoles artisanales avec une touche montréalaise, préparées selon la technique traditionnelle et faites à base de béchamel. Un pur délice!

Super Super s'installe pour une année de plus avec une offre d'assaisonnements et condiments qui transforment ses prêts-à-manger en repas gastronomiques. À ne pas manquer: le mac & cheese au smoked meat avec cornichons et moutarde jaune.

Pour des crêpes salées et sucrées préparées selon la tradition française.

Pour les tacos à attraper sur le pouce et les délicieux margaritas.

Pour le calmar frit, la guédille au homard (en saison) et le fish and chips!

Pour les pogos décadents préparés avec soin.

Au menu de ce snack bar syrien, des mezzés de toutes sortes comme les très populaires hoummous, babbaghanouj, mouhamara, les fameuses chips de pita, certains plats et salades à emporter ainsi que des essentiels du garde-manger de la cuisine du Moyen-Orient. Ne passez pas à côté du Mujadara, un fabuleux riz aux lentilles.

Pour le bar à huîtres et la grande variété de sauce piquante. On aime s'y arrêter et y engloutir une demi-douzaine d'huîtres fraîches avant de poursuivre ses courses.

Bonus - Voici quelques adresses où manger à quelques rues du Marché Jean-Talon:

