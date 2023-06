3 slushs «funky» qui font changement de celle du dep

L’arrivée en salle du tant attendu film Coeur de Slush provoque deux choses chez nous:

L’envie de se ruer au cinéma pour enfin voir en images ce livre de Sarah-Maude Beauchesne qui nous a tant fait rêver. L’envie de savourer une bonne grande slush (duh!)

Si vous êtes comme nous, ça tombe bien puisqu’on retrouve dans certaines crèmeries montréalaises des slushies funky à souhait et hyper savoureuses qui combleront certainement votre envie.

Voici donc 3 slushs qui font changement de celle du dep en l’honneur de la sortie du film Coeur de Slush:

L’adresse adorée d’Hochelaga-Maisonneuve propose six slushs différentes, plus colorées les unes que les autres. On craque pour la saveur “bonbon sûr” et sa couleur bleue électrique qui rappelle la boisson favorite de Billie.

2225, avenue Bennett

Pour une option rafraîchissante, direction Mlle Catherine. Cette crèmerie du Vieux-Port concocte sa slush avec des fraises fraîches qui apportent certainement une touche artisanale à cette boisson autrement plutôt artificielle.

423, place Jacques-Cartier

Impossible de faire un top funky sans penser à Iconoglace. Fidèle à ses habitudes, la crèmerie propose une saveur complètement unique, soit la slush au sirop d’érable, qui est servie accompagnée d’un sirop maison ou de jus frais pressé. Il est également possible de goûter aux autres saveurs de slush en format flotteur.

1320, rue Bélanger

