Une magnifique maison rénovée dans Rosemont—La Petite-Patrie à 2 499 000$

Une jolie maison clé en main vient d'intégrer le marché, et elle séduit immédiatement.

Dans Rosemont, cette maison sise dans le secteur Cité-Jardin, à deux pas du parc Maisonneuve, réputé pour son excellente vie de quartier.



Cette maison à étages fut construite en 2019 en intégrant certaines composantes d'origine. Comptez un total de 3 479 pieds carrés d'aire habitable, cinq chambres, deux salles de bain et deux salles d'eau.

Fait saillant: Cette maison appartient au réalisateur Luc Sirois à qui ont doit la réalisation des émissions En direct de l’univers, Y’a du monde à messe, Le prochain stand-up, Prière de ne pas envoyer de fleurs, Madame Lebrun, les Galas ComediHa et Chanteurs masqués.

Au rez-de-chaussée, un chaleureux hall met le ton dès la porte d'entrée franchie.

De son côté, la cuisine épate avec ses armoires en bois de chêne, son îlot central avec comptoir-lunch, son dosseret et ses surfaces de travail en granite, son four au gaz et plus.

La cuisine s'ouvre sur la salle à manger qui bénéficie d'un magnifique cellier aux murs de verre.

Pour sa part, le salon jouit d'un foyer au gaz ainsi que des fenêtres et portes-fenêtres surdimensionnées qui donnent accès à la cour arrière. Les futurs propriétaires auront l'impression de vivre à l'intérieur autant qu'à l'extérieur.

Un bel escalier aux marches en bois de chêne dessert le sous-sol et l'étage.

L'étage comprend quatre chambres, dont la vaste chambre principale qui dispose d'une salle d'eau attenante et d'une pièce-penderie garnie d'un espace buanderie.

La chambre principale et le bureau profitent d'un accès à un grand balcon.



Les deux autres chambres se démarquent grâce aux petites maisonnettes (cabanes) aménagées dans le comble, les hauts plafonds en bois et les alcôves.

La salle de bain familiale de l'étage est dotée d'un meuble autoportant, d'un bain et d'une douche avec des murs de céramique et verre.



Au sous-sol, retrouvez une salle familiale, une salle de bain munie d'une douche indépendante, une cinquième (et dernière) chambre à coucher de bonne dimension, un atelier et beaucoup de rangement.

Les futurs propriétaires pourront certainement se projeter dans la magnifique cour intime située côté soleil. Celle-ci est gâtée d'une piscine carrée et d'espaces de détente.



C'est Julie Goulet de RE/MAX Alliance Inc. qui s'occupe de la vente de cette maison. Le prix demandé est de 2 499 000$.

