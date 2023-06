Fête des Pères : 10 cadeaux «rigolos» pour le papa qui ne se prend pas au sérieux

Vous les avez entendus plus deux fois plutôt qu'une, mais vous savez que ces blagues - souvent discutables - le rendent si attachant. Si votre papa est toujours prêt à vous faire rire, rendez-lui la pareille avec l'un de ces cadeaux humoristiques, parfaits pour la fête des Pères.

Voici donc 10 cadeaux drôles pour la fête des Pères :

Dans une canette à base d'aluminium, retrouvez un shampooing tout-en-1 composé d'un cocktail d'extraits naturels qui nettoie en douceur. Le kit comprend une bouteille rechargeable et une cannette de shampooing qui peut être recyclée à l’infini.

Kozy

À tous les pères qui donnent sans compter, mais qui aimeraient quand même que les invités amènent leur propre bière!

Si la sieste d'après-midi fait partie de sa routine, il lui faut absolument ce cadeau pour la fête des Pères.

Toutes les tasses signées Oui Manon sont drôles et donc, idéales pour les papas qui ont un bon sens de l'humour.

Fini, l'époque où il ouvrait ses bières avec le coin de la table! Ce joli ouvre-bouteille en fer forgé est le cadeau qu'il attend depuis longtemps!

Le cadeau idéal pour le papa qui a toujours (mais toujours) de mauvaises idées!

Ce cadeau peut être offert à tous les papas qui s'approprient un peu trop souvent (et un peu trop longtemps) la salle de bain!

Au papa qui rêve d'avoir une voiture de course, mais qui se promène plutôt à bord d'une voiture familiale!

Ce cadeau personnalisé sur lequel on peut lire « papa, the one, the only, the legend » le fera assurément sourire!

Un petit carnet de notes à offrir en cadeau à celui qui a tendance à tout oublier!

