[VIDÉO] Visite chez Stéphanie: un appartement «farmhouse» à 1250$ par mois dans Ahuntsic

Cette semaine, on visite l’appartement «farmhouse» de Stéphanie situé près du boulevard Gouin, du bord de l’eau et de la rue Fleury à Montréal.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour faire la visite de cet appartement!

Q: Combien de pièces y a-t-il dans ton appartement?

R: Sur l’annonce, ça disait que c’était un très grand 4 1⁄2 de 1000 pieds carrés, mais dans les faits, c’est un très grand 3 1⁄2 avec une vaste aire ouverte et deux balcons. On se trouve au troisième étage d’un triplex. Pour la petite histoire, ce sont des investisseurs qui avaient acheté le triplex et ils ont tout retapé. Ils ont refait les comptoirs de la cuisine et la salle de bain.

Aussi, avec les arbres dans la cour, on a l’impression de n’avoir aucun voisin en arrière. C’est super intime!

Q: Depuis combien de temps habites-tu dans cet appartement?

R: On habite ici depuis mars 2021.

Q: Comment as-tu trouvé cet appartement?

R: On l’a trouvé sur Facebook Marketplace. Nos recherches étaient entamées depuis peu, et ce fut le coup de cœur dès l’entrée! C’est le seul appartement qu’on a visité!

Q: Quel est le prix de ton loyer?

R: 1250$, plus les charges.

Q: Quelle est ta pièce préférée dans ton appartement?

R: J’adore le balcon avant! Le soleil frappe et on l’a aménagé de sorte qu’on en profite au maximum. Mon chum y est en ce moment!

Q: Pourquoi avoir choisi Ahuntsic?

R: Mes parents viennent d’ici et on connaît bien le coin. Comme je travaille à Laval, c’est le parfait compromis!

Q: Est-ce que ton appartement a un quirk (un défaut)?

R: Les planchers de la cuisine sont tout le temps sales! Je ne recommande pas du tout de peindre un plancher blanc!

Q: Quelles sont tes adresses chouchous dans le quartier?

R: Mon chum et moi on adore La Bête à Pain, le Mamie Clafoutis, la boutique Casa Luca et la crèmerie Angèle et Douglas (fermée temporairement).

