20 idées de «dates» à moins de 20$ pour tomber en amour sans se ruiner

Les «serial daters» seront d'accord pour dire que les rendez-vous qui s'additionnent, ça peut peser lourd sur un budget! En effet, restos, bouteilles de vin et cocktails hors de prix ont de quoi faire pleurer un portefeuille.

Heureusement, il existe des activités romantiques abordables à Montréal qui feront changement de la classique «date» au bar.

Voici quelques idées de «dates» originales qui donneront une pause à votre compte en banque:

1. Manger des gnocchis à 5$ et marcher dans le Mile-End

Misez sur le restaurant Drogheria Fine qui offre les gnocchis della Nonna à seulement 5$. Le tout est servi dans une petite boîte et surmonté d'une tonne de parmesan ou de piments forts. Un vrai délice!

2. Visiter une exposition gratuite

Jusqu’au 15 janvier 2023, la Fondation PHI pour l’art contemporain présente Yayoi Kusama : DANCING LIGHTS THAT FLEW UP TO THE UNIVERSE, une exposition consacrée à l’une des artistes contemporaines les plus connues au monde, Yayoi Kusama. L’entrée est gratuite sur réservation seulement.

3. Aller voir les avions de (TRÈS) près au Parc Jean-de-Lesseps

Ce parc de Dorval fut aménagé afin de permettre aux amateurs d'avions d'avoir l’une des meilleures vues qui existent sur les pistes de l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. Préparez un pique-nique et amenez un jeu de questions croustillantes afin d’apprendre à connaître votre prétendant.e tout en observant les avions atterrir.

700, avenue Jenkins, Dorval

4. Découvrir la ville de nuit

Armé d’une lampe frontale, partez à la rencontre de votre ville la nuit. Romantique, cette balade nocturne risque de se prêter à de beaux moments loufoques et, qui sait, peut-être un premier baiser? On vous recommande de vous rendre jusqu’au belvédère Kondiaronk du mont Royal pour voir la ville tout illuminée.

5. Jouer à un jeu de société dans un adorable café

Jeu de cartes, scrabble, casse-tête ou jeux de société pour deux: donnez rendez-vous à votre flamme dans un sympathique café de quartier et prenez quelques minutes pour jouer à un jeu de société. Fous rires garantis!

6. Aller au cinéma...un mardi!

Plusieurs cinémas offrent un tarif réduit le mardi. Que ce soit un cinéma de répertoire ou un grand nom, c’est une journée à privilégier pour une soirée romantique.

7. Jouer au bowling au Darling

Dans un décor inspiré des années 60, le Salon de quilles Darling invite à lâcher son fou le temps d’une soirée. Grâce au forfait «Super Bowl», vous pouvez jouer au bowling pour 12$ seulement le mercredi de 13h à 16h. Le forfait inclut deux parties de quilles et les souliers. Sinon, une partie coûte 6.50$ pour les adultes en tout temps.

3350, rue Ontario Est, Montréal

8. Se bourrer la face avec la cuisine d’un restaurant indien

Goûteuse et abordable, la cuisine indienne rassemble! Voici une liste de délicieux restaurants où vous pourrez vous payer un festin indien pour pas cher.

9. Décider du menu d’une soirée popote en jouant à roche-papier-ciseaux

En début de soirée, fixez le rendez-vous à l’épicerie où vous ferez plusieurs parties de roche-papier-ciseaux afin de déterminer qui choisit quoi pour le souper. Entrée, plat principal, dessert et boissons... La personne gagnante obtient le premier choix et peut décider du plat à cuisiner! Si la facture est séparée à deux, vous devrez faire de belles économies en plus de vous être amusés dans les allées de l’épicerie.

10. Manger un bol de phở et découvrir le Quartier chinois de Montréal

Le Quartier chinois de Montréal demeure une belle destination pour économiser des sous. Avec le temps qui se refroidit, il fait bon se retrouver autour d’un bon bol de soupe aux nouilles. Pho Bang New York et Pho Bac sont deux bonnes adresses du quartier pour goûter à cette spécialité vietnamienne. Après le repas, direction le Vieux-Montréal, à deux pas du Quartier chinois, si vous avez envie d'étirer le moment.

11. Passer la soirée aux arcades

Arcade MTL et North Star sont deux salles de jeux d’arcade populaires à Montréal. Vous aurez envie de jouer à Mario Kart et à Dance Dance Revolution. Tout est en place pour passer un rendez-vous original.

12. Faire une balade en traversier où observer les surfeurs sur la Vague à Guy

À Montréal, en saison, les navettes fluviales permettent de naviguer sur le fleuve Saint-Laurent en direction de l'Île Saint-Hélène et de Longueuil. L’aller simple coûte 5.50$ par personne. Si le service n'est pas offert, vous pouvez vous rendre près de la Vague à Guy (entre la rue Gagné et la rue Raymond près du boulevard Lasalle) et observer les surfeurs en action.

13. Faire la classe d’essai gratuite d’un studio de yoga

Plusieurs studios de yoga de l’Île offrent une classe d’essai gratuite aux personnes intéressées. C’est d’ailleurs le cas du studio DAMA Yoga et du studio de yoga chaud Idolem , ainsi que du Yoga Shak qui lui offre le premier cours à 5$ seulement.

14. Aller chanter quelques classiques au karaoké

Commandez une bonne pinte de bière et époumonez-vous en vous attaquant aux grands classiques du karaoké! L’Astral 2000, la Taverne Cobra, la Taverne Normandie et le Date sont des endroits où se donner rendez-vous.

15. Rigoler à une soirée «Open Mic»

Les soirées d’humour abondent à Montréal. On ne se trompe pas avec les Lundis de l’humour au Bar le Jockey où la relève humoristique foule les planches pour faire quelques blagues. Le spectacle commence à 20h et les billets coûtent 10$.

1309, rue Saint-Zotique Est

16. Boire un chocolat chaud à cette fontaine secrète

Le Jardin du Chemin de la Croix, c’est un magnifique jardin qui abrite des statues imposantes, un splendide aménagement paysager et un bassin de la rédemption près de l’oratoire Saint-Joseph. Le jardin est normalement ouvert de mai jusqu’à l’Action de grâce. S’il est fermé au moment de faire votre «date», misez sur les marches de l’oratoire Saint-Joseph qui proposent une impressionnante vue sur la ville.

60, avenue Oakland, Westmount

17. Jouer aux touristes dans sa propre ville

Ensemble, choisissez un quartier ou une station de métro et partez à sa découverte. Cette activité vous fera sentir comme de vrais touristes.

18. Tester ses connaissances à une soirée quiz

Les personnes qui aiment la compétition et les questions de connaissances générales seront heureuses de participer à une soirée quiz à Montréal. Le Bowhead Pub, ce pub 100% végane du boulevard Saint-Laurent, organise une soirée dans le genre tous les mardis à 19h30. Le spécial «happy hour» sur les boissons alcoolisées s’applique toute la soirée. Ça vaut vraiment la peine.

19. S'inviter dans un parc à chiens

Toute simple, cette idée de rendez-vous plaira assurément aux «dog persons».

20. Visiter un restaurant emblématique de Montréal

Voici une liste de restaurants emblématiques de Montréal à visiter au moins une fois dans sa vie. Ça donne des idées!

