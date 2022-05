Les meilleurs restaurants indiens de Montréal

Vivre en ville, c’est aussi profiter de la diversité de l’offre culinaire.

Ceux qui adorent les plats relevés et merveilleusement bien épicés apprécient souvent la cuisine indienne, qui convient aux végétariens autant qu’aux carnivores de ce monde.

Pour la célébrer de belle façon, Montréal regorge de lieux originaux qui proposent généralement des plats authentiques et à très bon prix.

Voici 10 des meilleurs restaurants indiens de Montréal

(Re)découvrez la cuisine indienne sous un meilleur jour au India Rosa. Ici, les plats traditionnels sont apprêtés avec une délicieuse touche moderne. On s’y rend pour l’impressionnante carte des cocktails, la terrasse, l’ambiance sophistiquée et le menu brunch éclaté, offert la fin de semaine.

1241, rue Mont-Royal Est, Montréal

Dans Rosemont, Le Super Qualité est une adresse à essayer au moins une fois dans sa vie. Ce restaurant coloré sert une bouffe de rue indienne authentique qui s'accompagne à merveille d’un cocktail original. Vous trouverez d’ailleurs un kiosque Le Super Qualité dans la foire alimentaire Le Central, au centre-ville.

1211, rue Bélanger, Montréal

30, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

En plein cœur du Vieux-Montréal, le restaurant Gandhi propose une expérience gastronomique qui transporte en Asie du Sud-Est. ​​Les oignons bhajis, les crevettes sur poori et les currys valent le détour. La sélection de pains est absolument impressionnante. Mention spéciale au Naan Peshawari (avec coconut et raisins Sultana).

230, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

C’est dans Parc-Extension que vous trouverez le Bombay Mahal, une table indienne des plus authentiques en ville. On s’y rend pour les plats à bon prix et les portions généreuses. Plusieurs options végétariennes figurent sur le menu, et il est possible d’apporter son vin. Un incontournable de Montréal.

1001, rue Jean-Talon Ouest, Montréal

Oubliez la cuisine indienne telle que vous la connaissez. Au 409, vous trouverez une poutine au poulet au beurre absolument décadente. Idéal pour les soupers ou dîners de groupe, ce restaurant propose une décoration soignée et une ambiance très festive.

409, rue McGill, Montréal

Sans prétention et budget-friendly, ce restaurant sert des plats authentiques et traditionnels allant du sud au nord de l’Inde. Vous y trouverez de délicieux thalis mixtes à moins de 10$.

996, rue Jean-Talon Ouest, Montréal

Quand il est question de bonne table indienne, le nom du restaurant Pushap est toujours mentionné. Cette petite adresse de la rue Paré, en face de l’iconique Orange Julep, propose une cuisine indienne végétarienne délicieuse. Elle est constamment bondée. On s’y rend pour les samosas, les pakoras, les thalis végétariens et les incroyables desserts.

5195, rue Paré, Montréal

Cette table du Plateau-Mont-Royal offre un menu composé de mets indiens ET italiens. C'est donc idéal si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'aime pas autant l'indien que vous.

4548, avenue Papineau, Montréal

Pour une cuisine indienne raffinée, le Taj est chef de file depuis plus de 30 ans. Ce restaurant sert tous les classiques indiens, dont un succulent agneau. Son buffet est cependant fermé temporairement. Le menu à la carte est offert. Vous trouverez aussi la cuisine du Taj au Time Out Market, dans le Centre Eaton.

2077, rue Stanley, Montréal

677, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

À proximité du métro Acadie, le restaurant India Beau Village réussit à vous transporter en Inde à chaque bouchée. Sa carte est composée de pains, de currys, de thalis, de fruits de mer, de viandes et de boissons traditionnelles, comme le lassi Punjabi.

640, rue Jarry Ouest, Montréal

