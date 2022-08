Où bien manger dans le Quartier chinois à Montréal

Si vous ne fréquentez pas souvent le centre-ville de Montréal, il y a fort à parier que vous n’avez pas le réflexe de sortir dans les restaurants du Quartier chinois.

Pourtant, les rues de ce quartier vibrant de la ville contiennent quelques excellentes adresses où se délecter de spécialités chinoises, mais aussi d’autres pays et culture.

Voici donc 10 restaurants où bien manger dans le Quartier chinois :

Noodle Factory est un restaurant familial sans prétention qui sert de délicieuses nouilles et dumplings faits maison. Le menu est rempli de spécialités de la cuisine sichuanaise, shanghaïenne et cantonaise. Vous pouvez manger sur place ou prendre pour emporter.

1018, rue Saint-Urbain, Montréal

C’est en pleine pandémie que cette adresse a ouvert ses portes dans le quartier. En quelques mois seulement, le restaurant est vite devenu un incontournable de Montréal grâce à ses plats japonais à la présentation hyper soignée et son offre de vins nature et de savoureux sakés.

1002, rue Saint-Urbain, Montréal

Ce restaurant a aussi une adresse près de l’Université Concordia. On y mange de délicieux dumplings vapeurs ou frits. Il se peut que vous ayez de la difficulté à faire un choix puisque la variété est grande. Si tel est le cas, optez pour un combo du chef!

1019, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Les dumplings maison du Mai Xiang Yuan risquent d’occuper vos pensées pendant plusieurs jours après votre visite. Le restaurant sert les saveurs classiques à base de porc, bœuf et crevettes, mais propose aussi trois options végétariennes, dont l’une au tofu séché, nouille de haricot et chou chinois. Miam!

1082, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Il n’y a pas que des dumplings et des plats de nouilles chinoises dans le Quartier chinois. On peut aussi y manger de fabuleux tacos au Capital Tacos qui roule sa bosse depuis quelques années déjà. Les végétaliens s’y plairont aussi comme il y a de belles options pour eux.

1096, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Pour manger cantonais, le Kim Fung est un incontournable du quartier depuis des années. Il y a de tout sur le menu, allant de nouilles aux plats de viande en passant par les dumplings. Si vous y allez en groupe, les combos sont toujours intéressants.

1111, rue Saint-Urbain #M05, Montréal

Dobe & Andy est l’endroit tout indiqué pour retrouver le goût des meilleurs BBQ de Hong Kong. Les amateurs de viande seront définitivement servis en visitant ce restaurant!

1071, rue Saint-Urbain R-12, Montréal

Ce nouveau restaurant au décor tout simplement épatant mélange cuisine italienne et japonaise et c’est franchement réussi. C’est l’endroit parfait pour célébrer un anniversaire ou sortir se gâter entre amis. On peut également y bruncher!

989, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Ce restaurant cantonais est bien connu des habitués du quartier. Le menu est bien fourni, tout le monde trouve un plat à son goût chez Mon Nan. Ouvert depuis 1982, c’est une valeur sûre, tout simplement.

43, rue de la Gauchetière Est, Montréal

À cette pâtisserie de style hongkongaise, vous trouverez les grands classiques d’une boulangerie du genre comme des «buns» au porc, des tartes aux œufs, des gâteaux typiquement asiatiques, des «bubble teas», etc. À découvrir!

2. rue de la Gauchetière Ouest, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s